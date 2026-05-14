阿聯否認尼坦雅胡密訪傳聞 強調雙邊關係公開透明

針對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室指稱，他在對伊朗戰爭期間曾會晤阿拉伯聯合大公國總統，阿聯今天發聲明否認尼坦雅胡秘密訪問該國的報導。

法新社報導，尼坦雅胡辦公室今天表示，他在戰爭期間曾「秘密訪問阿拉伯聯合大公國」，並「與阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed AlNahyan）會面」。

在此消息發布的前一天，美國駐以色列赫克比（Mike Huckabee）表示，以色列在與伊朗交戰期間，曾向阿聯提供鐵穹（Iron Dome）防空系統，並派遣負責操作的人員。

尼坦雅胡辦公室雖然未證實赫克比的言論，但表示此次訪問「代表以色列與阿拉伯聯合大公國關係的歷史性突破」。

阿聯並未直接否認曾有此類訪問，而是針對有關訪問的「報導」進行回應。

阿聯外交部在聲明中表示：「阿拉伯聯合大公國否認有關以色列總理尼坦雅胡訪問阿聯、或是在國內接待任何以色列軍事代表團的傳聞。」

聲明還說：「阿聯重申，阿聯與以色列的關係是公開的，且並非建立在不透明或非官方安排之上。因此，除非由阿聯相關當局正式宣布，否則任何有關未公開訪問或秘密安排的說法，皆純屬子虛烏有。」

在2月底由美以聯軍襲擊伊朗所引發的戰爭中，阿聯遭受伊朗攻擊的次數高居各國之冠。

儘管停火協議已於上個月生效，但阿聯此後仍多次通報遭受來自伊朗的飛彈與無人機攻擊。