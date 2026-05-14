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菲律賓參院傳槍響 杜特蒂掃毒大將籲支持者阻逮捕

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導

菲律賓參議院今晚槍聲大作，場面一度混亂。在此之前，遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的現任參議員德拉羅沙號召支持者動員阻止逮捕行動，當局則在現場部署軍警戒備。

路透社報導，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）呼籲眾人保持冷靜，並表示沒有任何政府人員涉入這起事件。

路透社記者聽見參院傳出10多聲槍響，目前未傳出有人員傷亡。

小馬可仕在影片聲明中表示：「我們會查明真相。至於這起衝突是否屬於破壞穩定行動的一部分？我們還需要釐清。」

64歲的參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）曾任菲律賓警察總長，也是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）血腥「反毒戰爭」的主要執行者。他在數小時前號召民眾群起上街、擋下執法人員，以防他落入ICC手中。

小馬可仕則表示，當局並未下令逮捕德拉羅沙。

設於荷蘭海牙的ICC日前證實，去年已對德拉羅沙發布逮捕令，指控他在具爭議掃毒戰期間，犯下危害人類罪。菲律賓政府2025年3月逮捕現年81歲的杜特蒂，將他送往海牙受審，杜特蒂也被控犯下相同罪行。

當局表示德拉羅沙目前安全無虞，他否認自己在杜特蒂2016年至2022年執政期間發起的掃毒行動中涉及任何非法殺戮。

藏身參議院

自11日起，德拉羅沙一直藏身在參議院內。

參院今天戒備森嚴，維安人員身穿防彈背心、攜帶步槍，警方也進駐現場；與此同時，抗議群眾聚集在外，其中有部分人士要求逮捕德拉羅沙。

在槍響前不久，10多名身穿身穿防護裝備、攜帶步槍的軍人進入參院。軍方表示，這支部隊是應參院要求而部署。

自去年11月淡出公眾視線後，德拉羅沙本週一首度重返參院，並懇求小馬可仕不要把他移交給ICC。

他也向最高法院提出緊急請願，要求阻止任何將他送往海牙的行動。法院今天要求各方在72小時內做出回應。

杜特蒂掃毒大將

德拉羅沙曾是杜特蒂最重要的副手之一，主導強硬掃毒行動，在此期間有數以千計涉嫌販毒者喪命。

社運人士表示，真正死亡人數恐怕永遠無法得知，因為許多吸毒者與小型毒販每天都在貧民區離奇死亡，警方將此歸咎於私刑團體或地盤衝突。

德拉羅沙表示，他願意在菲律賓法院接受審判，並堅稱任何移交ICC的行為皆屬非法，因為菲律賓已不再是「羅馬規約」（Rome Statute）締約國。

針對今晚這起事件，ICC尚未立即回應置評要求。

杜特蒂 菲律賓 小馬可仕

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