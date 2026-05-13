歐盟不明令禁止性傾向扭轉治療 但將推動成員國實施

歐洲聯盟（EU）今天表示，其將不會下令禁止對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）族群的「性傾向扭轉治療」，但將推動成員國採取行動來打擊這類行為。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）今天在布魯塞爾總部外升起彩虹旗，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，「性傾向扭轉治療」（conversion therapy）在歐盟「沒有容身之地」。

聯合國（UN）曾呼籲全球禁止性傾向扭轉治療，稱這類行為具歧視性、羞辱性且侵犯身體自主權。去年5月也有100萬餘人連署請願書，要求歐盟予以禁止。

不過，歐盟主張其並無法律權限來禁止這類行為，若這麼做會構成對成員國權力的侵蝕。但歐盟執委會今天宣布，其明年將對成會員發布建議，呼籲對性傾向扭轉治療實施全國性禁令。

在歐盟所有27個成員國當中，已有8國禁止這類行為，分別是德國、法國、比利時、西班牙、葡萄牙、希臘、賽普勒斯（Cyprus）和馬爾他（Malta）。