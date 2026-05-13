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菲律賓參議院晚間驚傳槍響 內政部長：無人傷亡

中央社／ 馬尼拉13日綜合外電報導

菲律賓參議院今天晚間傳出多聲槍響，多位參議員趕緊躲進辦公室，內政部長稱無人傷亡。值此之際，遭國際刑事法院發布逮捕令的現任參議員德拉羅沙正藏身參院大樓內。

人在參議院內的法新社記者表示，攜帶步槍、身穿防護裝備的軍人走上參議院大樓樓梯幾分鐘後，至少傳出5聲槍響。

內政部長芮慕拉（Juanito Victor Remulla）告訴記者，目前無人傷亡，還在尋找開槍的人。

發生今晚這起戲劇性事件之際，德拉羅沙（RonaldDela Rosa）正躲在參議院大樓內，躲避被捕並移送至荷蘭國際刑事法院（ICC）的命運。

位於荷蘭海牙的ICC日前證實，去年已對德拉羅沙發布逮捕令，他涉嫌在警察總長任內執行前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒戰時，犯下違反人道罪。

芮慕拉在發生槍擊數分鐘後趕赴現場，他說，德拉羅沙還在建築物內。

芮慕拉表示：「我來這裡是為了確保參議院的完整性，以及保護所有參議員的安全。」

他補充道，德拉羅沙目前平安，與維安人員在一起，也已被告知我們的相關行動，「我們向他保證，目前沒有逮捕令要執行」。

德拉羅沙今天稍早曾呼籲軍方反對拘捕他的行動，並敦促前同僚抵制現任總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）的政府將他移交ICC的所有舉措。

菲律賓 內政部 荷蘭

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