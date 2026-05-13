菲律賓參議員躲ICC通緝 參院突傳槍響

路透等外媒13日報導，菲律賓參議院當天傳出槍響，當時已遭國際刑事法院（ICC）發布逮捕令的菲國參議員德拉羅沙，正躲在參院以免遭當局逮捕並送往ICC。

ICC在11日證實，去年已對德拉羅沙發逮捕令，因其涉嫌在擔任警察總長期間，執行前總統杜特蒂的「掃毒戰」，犯下危害人類罪。德拉羅沙是杜特蒂的長期盟友，也是杜特蒂掃毒戰的主要執行者。杜特蒂去年3月已被捕並送往ICC。

菲國參議院秘書曼多薩聲稱，據信來自菲國國家調查局的人員試圖進入參議院，並在撤退時開火，目前還未傳出人員傷亡。

菲律賓總統馬可仕在事發後呼籲保持冷靜，並堅稱其政府未涉入該事件，也不知道是誰所為，目前未有逮捕德拉羅沙的指示，「我們會徹查此事」。