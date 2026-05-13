北約東翼國家峰會 呼籲強化防禦對抗俄羅斯

路透報導，14個北約盟國領袖，13日在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行布加勒斯特9國（簡稱B9）高峰會，會中提到俄羅斯多次侵犯北約東翼國家領空，凸顯各盟國亟需整合防空系統，因應飛彈與無人機威脅。

會議由羅馬尼亞總統達恩與波蘭總統納夫羅茨基共同主持，出席者包括烏克蘭總統澤倫斯基、北約秘書長呂特，以及美國國務院主管軍備控制與國際安全事務的次卿迪南諾等。

在會後發表的聯合聲明中，各國領袖呼籲加強合作，以提升國防工業能量。聲明提到，各國譴責俄羅斯對北歐各盟國的挑釁與激進活動，包括破壞、網路攻擊、混合攻擊與製造動亂等。

聲明強調：「東翼領空遭到反覆侵犯，凸顯持續加強北約防空與飛彈防禦系統的迫切需求，包括如何因應無人機威脅。」

羅馬尼亞、波蘭與波羅的海國家，多次發生領空遭俄羅斯無人機侵入事件，但俄羅斯否認以北約國家為目標。