高市6月出席G7峰會前 擬先訪英國和義大利

多位日本政府消息人士今天透露，日本首相高市早苗正協調於出席6月15日至17日在法國召開的七大工業國集團（G7）高峰會前訪問英國和義大利。

共同社報導，預計高市將分別與英國首相施凱爾、義大利總理梅洛尼舉行會談，確認安全保障與經濟領域的合作，也可能討論為中東局勢早日平息展開合作。

施凱爾與梅洛尼1月曾分別訪日，並在與高市會談時邀請其回訪。通過元首短期內互訪可彰顯緊密的雙邊關係。

不過施凱爾因地方選舉中執政黨工黨慘敗，在國內面臨的辭職壓力上升，此次訪英行程仍存在變數。

日本、英國和義大利正在推進下一代戰機共同開發。預計峰會中將再次確認加速防衛產業間合作的方針。此外，考慮到中國對稀土等實施出口管制，日方有意就攜手強化關鍵礦產的供應鏈韌性達成一致。