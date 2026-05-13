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俄船2024年沉沒西班牙外海 疑載潛艦核反應爐零件

中央社／ 馬德里13日綜合外電報導

一份西班牙政府的文件顯示，一艘2024年因機艙爆炸在地中海沉沒的俄羅斯貨船，當時可能載有可供潛艦使用的核子反應爐零件。

美聯社報導，一艘名為「大熊座」（Ursa Major）的俄羅斯貨船2024年12月23日在西班牙與阿爾及利亞之間的地中海水域沉沒，該船當時正從聖彼得堡（St.Petersburg）前往俄羅斯遠東港口海參崴（Vladivostok）。

這起事件導致兩名船員失蹤，另外14人則被西班牙救難船救起。

如今有消息指出，大熊座的俄籍船長在獲救後告訴西班牙港務當局，這艘船運載了可供潛艦使用的核子反應爐零件。

根據西班牙政府回覆在野黨議員的書面回應，這名船長「坦承」船上載有「兩座核子反應爐的零組件，而反應爐規格類似用於潛艦的型號」。

這項答覆收錄於西班牙國會2月23日的紀錄文件，美國有線電視新聞網（CNN）昨天報導了相關內容。美聯社也看到了這份文件。

沈船事件發生時，擁有這艘船的俄羅斯國營公司「防衛物流」（Oboronlogistika）指出，大熊座是遭到蓄意破壞。防衛物流表示，3次強烈爆炸導致接近水線上方的船體受損，並稱這是「恐怖攻擊」。

防衛物流由俄羅斯國防部設立，因與俄軍有關聯而被美國和歐洲列入制裁名單。

俄羅斯 地中海 阿爾及利亞

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