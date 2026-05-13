英智庫示警大陸域外法律戰 台灣人面臨更大風險

英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）今天發布報告，分析中國升高域外法律戰對各國企業造成的風險。報告作者詹寧恩指出，就算是英國境內企業，也有可能遭北京當局依據中國法律，要求配合對台灣人的跨境鎮壓。

域外法律戰（Extraterritorial Lawfare）指的是政權以法律為武器，企圖將國內法套用於境外人士和實體，核心概念包含「長臂管轄」、「跨境鎮壓」、「跨境執法」，例如北京或香港當局在海外以直接或間接手段對特定人士實施監控、威嚇脅迫或暴力攻擊，在海外設立「地下警察站」，以及懸賞協助當局捉拿流亡海外異議人士的各國民眾。

CSRI副研究員、曾任英國國會外交委員會顧問的詹寧恩（James Jennion）告訴中央社，北京當局在海外監控（含監視、情蒐）台灣公民已有前例，且中方法律對跨境資料傳輸的規範留有許多灰色地帶、充分給當局詮釋空間。若英國企業在中國（含香港）有業務運作或商業利益，無論企業是否位於中國境內，都有可能遭北京施壓、要求提供台灣人相關資訊。

CSRI報告建議各企業詳盡分析自身對中國法律戰的曝險程度。詹寧恩指出，儘管英國有嚴格的資料保護法規，來自中方的施壓與要求卻有可能十分隱微，無論是中方的行動或外國企業對中方的配合，都因此有可能難以被監督、究責。

報告呼籲英國政府擬訂行動指引，以協助企業應對中方要求，並落實企業對客戶、員工等利害關係人的責任。

依規劃，CSRI將向不同國家的政府部會與國會簡報相關研究成果。中央社事先取得將於今天稍晚在CSRI官網公布的報告內容。

報告列舉15部為中國發動域外法律戰提供依據的中國法規，並強調各國企業將日益在「法規遵循」方面遭遇兩難，也就是如何同時遵循、或者「調和」中國與本國法規或「國際標準」之間的衝突。

北京當局強勢擴張的長臂管轄和跨境執法，使位於中國境外的企業和其他實體也面臨風險。

另一項近年備受關注的現象，是中國如何利用對國際組織、平台，甚至智庫的影響力，推動有利北京當局的「國際標準」。

值得一提的是，界定模糊、範圍極廣的「維護國家安全」，不僅是中國施行域外法律戰常用藉口，其影響也已超越政治、外交和個人安全領域，進而侵蝕各國政府與各家企業就對中「去風險化」（de-risking）所作努力，包括降低供應鏈的對中依賴、將生產設施分散至中國以外地區，以及各國政府基於明確的國家安全理由對中國實體所實施制裁。

報告指出，中國近年陸續推出的新法規，包括今年3月發布的中國歷來第一部「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」，為北京懲戒試圖對中「去風險化」的外國企業提供法律基礎。

此外，中國國務院今年4月發布「反外國不當域外管轄條例」，以反制北京當局聲稱的其他國家對中國公民與實體施行的「長臂管轄」、歧視待遇等，反制其他國家對中國「國家主權、安全與發展利益」的危害。

條例並導入「惡意實體清單」，可用於報復落實美國、歐盟等西方對中制裁措施的企業。中方的報復手段包括資產凍結，並將企業實質排除於中國市場之外。

CSRI另外特別提到中國法律戰對台灣造成的風險。

CSRI向中央社舉例，中方可運用相關法律手段，阻撓台灣在經貿投資領域為分散風險所採取措施，例如縮減在中國境內的生產或供應鏈活動、擴大在中國境外設廠。

CSRI分析，北京當局可將台灣方面相關舉措定調為「威脅中國產業安全」。

除了針對台灣企業，中國歷來發表的數項法律文件，包括2024年6月由中國司法體系各機關、公安部以及國家安全部聯合發布，俗稱「懲獨22條」、「反台獨22條」的司法意見，則為北京當局對台灣公民施加域外管轄權提供作風日益強硬的法令基礎。擁有台灣客戶、員工或金主的外國企業需準備面對北京施壓。

面對來自中國的域外法律戰挑戰，詹寧恩向中央社表示，英國政府除了發布行動指引，也有必要透過立法，要求企業將辨識、預防、應對或減少隱含於業務活動每一個環節的相關風險納入常規作業。

此外，有鑑於北京屢試圖讓在英國境內的反北京人士噤聲，英國政府有必要對中方相關行徑採取更強硬立場，並提升公眾、執法機關和行政體系對「跨境鎮壓」的認識，對「跨境鎮壓」的發生樣態進行更深入調查。