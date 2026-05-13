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李在明會見貝森特、何立峰 強調美中關係重要性

中央社／ 首爾13日專電
李在明與貝森特會面，強調美中發展穩定關係很重要。 路透社
李在明與貝森特會面，強調美中發展穩定關係很重要。 路透社

美國總統川普訪中之際，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特今天先在韓國進行經貿磋商，韓國總統李在明也分別與貝森特、何立峰會面，強調美中發展穩定關係很重要。

韓國總統李在明今天分別與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、中國國務院副總理何立峰會面。

青瓦台首席發言人姜由楨透過簡報表示，總統李在明會見貝森特時說，即使近期經濟不確定性擴大，韓美兩國經濟仍展現穩定態勢，兩國應持續緊密溝通，進一步強化經濟合作關係。

李在明提到，在經濟與科技領域，雙方合作也應進一步發展，並特別強調韓美兩國在核心礦物供應鏈與外匯市場合作的重要性。李在明也表示，希望韓美能建立在雙方堅固互信基礎上，擴展至經濟與戰略層面的全方位合作，成為對兩國都有利的契機。

對此貝森特也表達認同，並回應未來兩國有必要持續緊密合作。另外貝森特也提到，即使在中東戰爭等困難局勢下，韓國在經濟成長率與股市等方面，相較其他國家展現出令人驚艷的成果。

接著李在明與何立峰會面，李在明表示，美中兩國若能發展穩定關係，將有助於包括韓國在內的全球各國發展與繁榮。李在明也提到，去年、今年透過互相訪問，全面恢復韓中關係，是韓國以國家利益為中心的實用外交重要成果之一。

李在明強調，韓中雙方應持續在經濟、產業、通商、文化等多個領域保持緊密溝通，以創造具體實質成果。

對此何立峰表示，即使全球不確定性擴大，在韓中的戰略領導下，雙邊貿易額繼去年後，今年上半年更進一步成長，對韓中關係持續維持良好發展趨勢感到欣慰，並將全力推動雙方達成的協議事項。

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