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貝森特、何立峰首爾會議 意在敲定川習會成果

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰。路透
美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰。路透

美國總統川普13日晚間飛抵中國之前，美國財長貝森特當日中午先與中國國務院副總理何立峰，在南韓首爾舉行會談，替隔天的川習會做準備。分析師認為，首爾會談可能聚焦於川習會能夠達成的成果。

貝森特與何立峰率領經貿團隊，13日在南韓舉行會談，持續約3小時，於當地時間下午3點50分左右結束。雙方未公布會議摘要，外界估計議題包括中方購買美國黃豆、牛肉、飛機等，以及中國對關鍵礦物的出口管制。

瑞聯銀行（UBP）的資深亞洲經濟學家卡薩諾瓦說：「川普肯定想宣布與北京達成協議，首爾會談或許要解決最後一刻出現的問題」，他認為雙方將聚焦確認能達到的成果，而非進行深度談判。

首爾明知大學國際貿易教授金泰煌（音譯）也說，貝森特與何立峰的會談可能屬於試探性質，立即成果有限。而且美中都沒有早早讓步的強大誘因，美國不大可能鬆綁晶片管制，北京近來經貿表現相對強健，削弱了大幅讓步的壓力。

川普 習近平 川習會 川習

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