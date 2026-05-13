聽新聞
0:00 / 0:00
貝森特、何立峰首爾會議 意在敲定川習會成果
美國總統川普13日晚間飛抵中國之前，美國財長貝森特當日中午先與中國國務院副總理何立峰，在南韓首爾舉行會談，替隔天的川習會做準備。分析師認為，首爾會談可能聚焦於川習會能夠達成的成果。
貝森特與何立峰率領經貿團隊，13日在南韓舉行會談，持續約3小時，於當地時間下午3點50分左右結束。雙方未公布會議摘要，外界估計議題包括中方購買美國黃豆、牛肉、飛機等，以及中國對關鍵礦物的出口管制。
瑞聯銀行（UBP）的資深亞洲經濟學家卡薩諾瓦說：「川普肯定想宣布與北京達成協議，首爾會談或許要解決最後一刻出現的問題」，他認為雙方將聚焦確認能達到的成果，而非進行深度談判。
首爾明知大學國際貿易教授金泰煌（音譯）也說，貝森特與何立峰的會談可能屬於試探性質，立即成果有限。而且美中都沒有早早讓步的強大誘因，美國不大可能鬆綁晶片管制，北京近來經貿表現相對強健，削弱了大幅讓步的壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。