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台灣未獲WHA邀請 歐盟挺台參與國際組織

中央社／ 布魯塞爾13日專電

第79屆世界衛生大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場，台灣至今尚未收到正式邀請函，可能再次缺席。歐盟強調，只要符合組織規則或慣例，就應允許台灣參與國際體系。

世界衛生大會將於18日舉行，台灣連續第10年未獲邀請。

對於今年台灣仍被排除在WHA之外，歐盟發言人回應中央社時表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系。

日前，中國外交部發言人引用「一個中國原則」，不同意台灣參加今年的WHA。

歐盟發言人表示，歐盟充分瞭解中國所主張的「一個中國原則」，但這項原則並無國際共識，且歐盟未承認或採用。

他說，歐盟採用自行定義並實施的「一個中國政策」，在這項政策下，承認中華人民共和國政府為中國唯一的合法政府。同時，在廣泛領域中與台灣維持友好關係與緊密合作。

歐盟 日內瓦 WHA 瑞士

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