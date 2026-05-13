聽新聞
0:00 / 0:00
台灣未獲WHA邀請 歐盟挺台參與國際組織
第79屆世界衛生大會（WHA）將於瑞士日內瓦登場，台灣至今尚未收到正式邀請函，可能再次缺席。歐盟強調，只要符合組織規則或慣例，就應允許台灣參與國際體系。
世界衛生大會將於18日舉行，台灣連續第10年未獲邀請。
對於今年台灣仍被排除在WHA之外，歐盟發言人回應中央社時表示，在符合組織規則或慣例的情況下，應允許台灣參與國際體系。
日前，中國外交部發言人引用「一個中國原則」，不同意台灣參加今年的WHA。
歐盟發言人表示，歐盟充分瞭解中國所主張的「一個中國原則」，但這項原則並無國際共識，且歐盟未承認或採用。
他說，歐盟採用自行定義並實施的「一個中國政策」，在這項政策下，承認中華人民共和國政府為中國唯一的合法政府。同時，在廣泛領域中與台灣維持友好關係與緊密合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。