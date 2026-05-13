歐盟研議擴大紅海任務範圍 戰後擬納入荷莫茲海峽

在「美國留學」的光環背後，日益收緊的「美國簽證」政策與嚴格的「海關審查」正悄然改寫全球學子的計畫。當「留學安全」成為求學的首要考量，「人才外流」的效應正引領菁英轉向更具包容力的「法國名校」與「歐洲名校」。這場學術避風港的位移，不僅是求學地點的變更，更是對學術自由的新定義。教授與學子們，當傳統常春藤殿堂迎來強勁競爭，下一個引領全球的知識中心究竟落腳何方？

2026-05-13 10:30