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歐盟研議擴大紅海任務範圍 戰後擬納入荷莫茲海峽

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯今天表示，一旦美伊戰爭結束，歐洲聯盟（EU）可能將目前在紅海執行的「盾牌行動」（Operation Aspides）擴展至荷莫茲海峽

法新社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟國防部長會議後表示：「盾牌行動在保護紅海航運方面已發揮關鍵作用，這項行動範圍有望擴展至荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。」

卡拉斯表示，已有部分國家允諾為這項行動增派艦艇，若決定擴大行動範圍，這些增援將大有助益。

受到美國總統川普發動美伊戰爭以及這場戰爭對全球經濟衝擊的影響，歐洲各國正設法在衝突結束後，協助恢復航運暢通。

法國與英國日前已帶頭就中東地區海軍部署展開相關討論，40多國防長今天舉行新一輪磋商。

美伊談判目前似乎陷入僵局，這場談判不僅涉及結束美伊戰爭，也攸關重啟荷莫茲海峽。全球約有1/5石油及天然氣須經荷莫茲海峽運輸，遭伊朗封鎖後已導致全球能源價格上漲。

歐盟 荷莫茲海峽 美伊戰爭 紅海 歐洲

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