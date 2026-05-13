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秘魯總統候選人涉金融犯罪 檢方求刑5年4個月撤資格
秘魯RPP廣播電台報導，秘魯檢方指控左翼總統候選人桑傑士（RobertoSanchez）涉嫌金融犯罪。就在幾小時前，秘魯選務機關才表示桑傑士仍有望挺進總統大選決選。
根據RPP報導，桑傑士被控「在行政程序中作虛假陳述，以及偽造競選捐款相關資訊等罪名；相關指控是根據其所屬政黨於2020年及2021年提交的財務報告」。
秘魯檢方求刑5年4個月，並請求撤銷其候選人資格。
秘魯上個月舉行首輪總統大選，在已完成99.76%的開票結果顯示，桑傑士將與保守派對手藤森惠子（Keiko Fujimori）一同進入決選。
路透社報導，首輪投票正式計票結果預計將於5月15日前公布。
RPP援引桑傑士律師的話表示，桑傑士否認指控，並堅稱政黨財務報告的負責人應是黨內財務主管，而非桑傑士本人。
RPP報導稱，法官將於5月27日裁定桑傑士是否須就此案出庭受審。
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