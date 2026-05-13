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32歲男涉間諜罪遭伊朗處決 美伊戰爭後行刑數大增

中央社／ 德黑蘭13日綜合外電報導

伊朗司法機構今天表示，已處決一名被判定向以色列情報機構販售資訊的男子。美伊戰爭2月爆發以來，伊朗當局處決人數大增，特別是涉及間諜活動或國安相關指控的案件。

綜合法新社與路透社報導，伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）指出：「間諜艾佛拉斯德（EhsanAfrashteh）已遭到處決，他曾在尼泊爾接受摩薩德（Mossad）訓練，並向以色列出售敏感情資。」

總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，32歲的艾佛拉斯德2024年被捕，並於2025年基於經捏造的供詞被判處死刑

據人權組織統計，伊朗是全球第2大死刑執行國，僅次於中國。伊朗11日剛處決一名同樣被判定替以色列及美國從事間諜活動的航太工程系學生。

伊朗 以色列 美伊戰爭 間諜 國安 死刑

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