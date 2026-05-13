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兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。歐新社
中國國家主席習近平12日在北京人民大會堂會見聯合國教科文組織秘書長伊納尼。歐新社

美國總統川普13日晚間將抵達北京，準備與中國國家主席習近平會晤。紐約時報指出，習近平進入第三個任期已超過一半，但依然是全球政治中最難以捉摸的人物之一。外界對他如何看待敵手與夥伴，多半只能從經過嚴密安排的公開行程中推敲。但有知情人士指出，習近平早已對川普形成看法，可能影響此次川習會的互動方式。

從與會人士對習近平與外國領袖私下互動的描述，以及少數被麥克風意外錄下的對話中，仍能拼湊出另一個更鮮明的形象：一名在中國幾乎沒有權力競爭對手的領導人，不吝於對實力較弱國家的領袖說教，並以中國古代帝王式的「哲人王」姿態自居。

至少一名知情人士表示，習近平早在近10年前就對川普形成判斷。2016年底，川普剛贏得美國總統大選，震驚全球。習近平當時在秘魯利馬與即將卸任的美國總統歐巴馬舉行最後一次峰會，對美國選民為何選出如此不按常理出牌的人物感到困惑。

陪同出席會議的前白宮副國安顧問羅茲（Ben Rhodes）回憶，歐巴馬曾向習近平解釋，川普崛起反映出美國社會對經濟現況的不滿，包括製造業工作流向中國，以及智慧財產權遭竊等問題。但依照羅茲的說法，習近平對這番解釋並不滿意。他放下筆、雙手抱胸後說：「如果一個不成熟的領導人搞得天下大亂，那麼全世界就會知道該怪誰。」

專家指出，如今習近平準備在北京與川普舉行峰會，習將希望把中國塑造成穩定且強大的全球強權，同時對川普保持足夠和緩的態度，以維持雙方脆弱的貿易休戰。美國中國問題專家謝淑麗（Susan Shirk）表示：「我認為習近平會對川普展現尊重，但不會刻意討好他。」她說，相較於川普單邊且具破壞性的作風，習近平會以較含蓄的方式展現對比，而不會直接點名批評。

不過，如果面對加拿大或英國等中等強權，習近平往往就不太客氣。2022年，他在印尼G20峰會期間曾當面指責時任加拿大總理杜魯道向媒體洩漏會談內容，習稱杜魯道的作法「不合適」，且說會談要有成效需得有誠意及尊重，且暗含警告說，「否則，就不好說了」。對於現任加拿大總理卡尼，習近平則要求不要公開批評中國。根據卡尼轉述，習近平希望對方「不要有意外」，若真正在乎某件事，就直接講清楚，不要公開對他指手畫腳，有問題應私下溝通。

另外，中國共產黨長期透過「中國數千年文明守護者」的形象來強化統治正當性，習近平也透過自身風格延續這種傳統，把自己塑造成中國古代帝王式的「哲人王」。美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員劉宗媛表示：「在中國政治文化中，最高領導人不應該去管日常瑣事。他們是『天子』，應該關注哲學層面的問題。」

歐巴馬2014年對中國進行國是訪問時，很快就感受到這種氛圍。當時他與習近平在中南海進行長時間私人晚宴後，幕僚原本以為兩人討論的是南海等敏感議題。但羅茲回憶說：「實際上，他們花了很長時間討論個人主義社會與集體主義儒家社會之間是否相容。」

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