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擺脫殖民歷史 太平洋島國諾魯將公投尋求更名
太平洋島國諾魯議會宣布將舉行全國公投，擬將國名變更為「瑙埃羅」（暫譯，Naoero），透過回歸本土語言，擺脫被殖民者以「外來口音」扭曲的舊名。
法新社報導，諾魯總統亞定（David Adeang）今晚在聲明中表示，諾魯（Nauru）之所以要更名為「瑙埃羅」，是為了「更忠實地彰顯我們國家的文化遺產、語言和身分認同」。
諾魯的本土語言是Dorerin Naoero（瑙埃羅語），全國約1萬名居民中，絕大多數都使用這種語言。
諾魯政府在聲明中解釋：「『諾魯』（Nauru）這個名稱的出現，是因為外來者的口音無法正確發出『瑙埃羅』（Naoero）的音。這項改變並非出於我們的選擇，而是為了方便外人。」
聲明指出，更名的影響將遍及全國各層面，從重新命名國家航空與船隻，到在聯合國等區域及國際場合的官方身分辨識，以及跨國官方記錄和象徵符號。
由於更改國名涉及修憲，政府依法須舉行全民公投。
德國自1880年代後期開始宣稱諾魯為其保護國，直到一戰期間被澳洲軍隊占領，隨後由澳洲、英國及紐西蘭共同管理，1968年獨立。
諾魯不僅是世界最小的國家之一，本島面積僅約20平方公里。世界銀行（World Bank）最近一份評估報告指出，諾魯極易受氣候變遷影響，且失業率與健康問題比例偏高。
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