用美國國旗標出委內瑞拉國土 川普社媒發圖引爭議

美國總統川普（Donald Trump）今天在他「真實社群」（Truth Social）上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。

法新社報導，前一天，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）才剛表示，即便美國今年1月夜襲委內瑞拉、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） ，委國「從未」考慮成為美國第51州。

川普多月來一再表示美國已掌控富含石油的委內瑞拉，並於昨天稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他正考慮讓這個南美洲國家成為美國最新一個州。

自接掌政權以來，羅德里格斯主導多項改革，重新向外資、特別是美籍企業開放委國的礦業與石油產業，促使兩國關係明顯回暖。

然而，委內瑞拉國內局勢依然緊繃。反對派強烈要求舉行大選，但羅德里格斯於5月1日被問及何時舉行選舉時回應「不知道」，僅說選舉「總有一天」會舉行。