快訊

買股票也算？三生肖下半年偏財運爆棚...直覺超準、貴人一直來

Sony Xperia 1 VIII旗艦登場！最貴漲近6千…還會「滾動式調整」定價嗎？官方回應了

不忍了！遭爆被籃籃當成工具人 胡瓜回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

用美國國旗標出委內瑞拉國土 川普社媒發圖引爭議

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普在他「真實社群」上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。圖／擷自川普「真實社群」
美國總統川普在他「真實社群」上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。圖／擷自川普「真實社群

美國總統川普（Donald Trump）今天在他「真實社群」（Truth Social）上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土被嵌入美國國旗，上方還有「第51州」幾個字，引發爭議。

法新社報導，前一天，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）才剛表示，即便美國今年1月夜襲委內瑞拉、逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro） ，委國「從未」考慮成為美國第51州。

川普多月來一再表示美國已掌控富含石油的委內瑞拉，並於昨天稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，他正考慮讓這個南美洲國家成為美國最新一個州。

自接掌政權以來，羅德里格斯主導多項改革，重新向外資、特別是美籍企業開放委國的礦業與石油產業，促使兩國關係明顯回暖。

然而，委內瑞拉國內局勢依然緊繃。反對派強烈要求舉行大選，但羅德里格斯於5月1日被問及何時舉行選舉時回應「不知道」，僅說選舉「總有一天」會舉行。

馬杜洛 委內瑞拉 川普

延伸閱讀

成為美國第51州？委內瑞拉代理總統：從未考慮過

川普稱俄烏戰爭將結束　指川習會將長談伊朗問題

美想掌控拉美 北京拉攏歐洲

美國官員預告「川習會」討論內容 將聚焦貿易、伊朗、台灣等議題

相關新聞

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

美國總統川普13日晚間將抵達北京，準備與中國國家主席習近平會晤。紐約時報指出，習近平進入第三個任期已超過一半，但依然是全球政治中最難以捉摸的人物之一。外界對他如何看待敵手與夥伴，多半只能從經過嚴密安排的公開行程中推敲。但有知情人士指出，習近平早已對川普形成看法，可能影響此次川習會的互動方式。

普亭稱俄烏戰爭近尾聲 克宮澄清：尚無具體細節

俄羅斯總統普亭日前宣稱俄烏衝突可能接近尾聲，但克里姆林宮12日表示，目前沒有結束烏克蘭戰爭的具體計畫。另外，烏克蘭首都基輔遭無人機攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基11日說，俄羅斯無意結束戰爭。

委內瑞拉代理總統：人民珍惜獨立 從未考慮成為美第51州

針對美國總統川普曾暗示要讓委內瑞拉成為美國第51州，委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）11日表示，卡拉卡斯當局「從未」有這方面的考慮。

用美國國旗標出委內瑞拉國土 川普社媒發圖引爭議

美國總統川普（Donald Trump）今天在他「真實社群」（Truth Social）上傳一張地圖圖案，圖中委內瑞拉國土...

赴美留學不再是首選 全球菁英養成的版圖逐漸在移轉

在「美國留學」的光環背後，日益收緊的「美國簽證」政策與嚴格的「海關審查」正悄然改寫全球學子的計畫。當「留學安全」成為求學的首要考量，「人才外流」的效應正引領菁英轉向更具包容力的「法國名校」與「歐洲名校」。這場學術避風港的位移，不僅是求學地點的變更，更是對學術自由的新定義。教授與學子們，當傳統常春藤殿堂迎來強勁競爭，下一個引領全球的知識中心究竟落腳何方？

駐韓記者手記：戒嚴也是上帝的計畫？國民力量黨魁張東赫發言再掀波瀾

因戒嚴內亂風波而丟失政權近一年後，南韓最大在野黨──保守派的國民力量黨魁張東赫，首次舉行外媒記者會。面對將至的地方選舉，國民力量可能面臨「團滅」危機，張東赫表明「堅守保守價值」，不會隨意迎合選民的重要性，但面對記者提問對戒嚴與彈劾的立場，張東赫的回應，再次掀起波瀾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。