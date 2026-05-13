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普亭稱俄烏戰爭近尾聲 克宮澄清：尚無具體細節

世界日報／ 編譯中心／綜合12日電
在烏克蘭第聶伯羅市，一名居民12日走過一輛被俄羅斯無人機攻擊後受損的汽車。（路透）
在烏克蘭第聶伯羅市，一名居民12日走過一輛被俄羅斯無人機攻擊後受損的汽車。（路透）

俄羅斯總統普亭日前宣稱俄烏衝突可能接近尾聲，但克里姆林宮12日表示，目前沒有結束烏克蘭戰爭的具體計畫。另外，烏克蘭首都基輔遭無人機攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基11日說，俄羅斯無意結束戰爭。

中央社引述法新社報導，普亭上周末猛烈抨擊北大西洋公約組織（NATO），並祝願俄軍迅速挺進，隨後表示，他認為戰爭「正在走向終結」，但未進一步說明。

他的言論引發外界困惑，因結束莫斯科軍事行動的談判至今未見進展，普亭也未展現對烏克蘭讓步的跡象。

克里姆林宮12日澄清，普亭這番話尚無具體細節。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「總統說俄羅斯仍然願意接觸，且已經在三方會談形式下做了相關工作。」

他說：「和平進程累積下來的基礎，使我們能夠說，正在接近終點…但在這一方面，目前還無法談論任何具體內容。」

在克宮做上述澄清之際，由美國總統川普促成的俄烏三天停火結束。兩國於夜間恢復攻擊，但停火期間，雙方亦互相指責對方破壞停火。

烏克蘭方面表示，基輔12日遭到俄羅斯200架無人機攻擊，造成能源設施與公寓大樓受損，至少一人喪生。

培斯科夫說：「人道停火已結束，特別軍事行動將持續。」特別軍事行動是俄國對自身攻勢的用語。

俄軍指出，烏克蘭軍隊也恢復對俄羅斯的反擊，俄國防空部隊在停火結束後擊落27架烏克蘭無人機。

另據路透報導，澤倫斯基11日在例行視訊演說中表示，俄羅斯毫無意願結束這場已持續逾四年的戰爭，基輔正準備迎接新一波攻擊。

澤倫斯基發表上述言論之際，美國斡旋的停火協議正畫下句點，雙方均指控對方違反協議。

澤倫斯基在演說中說，「前線並不平靜，戰鬥仍在持續」、「俄羅斯沒有想要結束這場戰爭。我們很遺憾地正為新一波攻擊作準備。和平必須到來，這正是我們努力的目標。」

俄羅斯總統普亭日前宣稱俄烏衝突可能接近尾聲，但克里姆林宮12日表示，目前沒有結束烏克蘭戰爭的具體計畫。(美聯社)
俄羅斯總統普亭日前宣稱俄烏衝突可能接近尾聲，但克里姆林宮12日表示，目前沒有結束烏克蘭戰爭的具體計畫。(美聯社)

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