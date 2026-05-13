美國欲掌控格陵蘭未變 軍事擴張列入談判議程

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）今天指出，擴增美國在這個北極領土的軍事存在，是與美國持續談判的一部分，而美國希望擁有或控制格陵蘭的意圖仍然存在。

路透社報導，美國總統川普主張，美國必須取得或控制這個丹麥的半自治領地，此舉已在美國、格陵蘭與丹麥之間引發緊張，也在整個北大西洋公約組織（NATO）內造成波動。

尼爾森在哥本哈根（Copenhagen）對記者表示：「一開始的其中一個議題，就是他們認為我們在國家安全與區域監控方面做得不夠，因此安全議題以及在格陵蘭擴增軍事存在，成為談判的一部分。」

為了緩和緊張情勢，格陵蘭、丹麥與美國今年稍早同意展開高層外交談判以解決這場危機，但目前尚未公布談判結果。

尼爾森談及川普希望取得格陵蘭的控制權時說：「這個意圖並沒有消失，我們需要在談判中達成某種協議，我對我們能找到解決方案抱持正面看法。」

英國廣播公司（BBC）今天報導，美國官員在談判中已表示，計劃在格陵蘭南部建立3個新基地，1名消息人士表示，華府曾提出將這些設施劃為美國主權領土。

尼爾森說：「我們目前與美國已有防禦協議，允許建立更多基地。」他還說，現有的防禦架構可能成為擴張的基礎，但也可能探討其他安排。

格陵蘭一再表示，願意與美國在軍事與商業上加強合作，包括礦產資源開發，但主權不可談判。

目前美國在格陵蘭只有一處基地，即位於西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），相較於1945年美國在格陵蘭有約17個設施，駐有數千名人員。

美國北方司令部司令季約特（Gregory Guillot）3月在聯邦參議院作證時，首次披露3個新基地的計畫。

媒體指出，兩個可能地點為格陵蘭南部的納沙斯瓦哥（Narsarsuaq），以及西南部的康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq），兩處均為美軍舊基地，擁有現成的機場跑道與港口設施。第3處地點尚未公布。

川普特使蘭德瑞（Jeff Landry）預計下週訪問格陵蘭，參加這個擁有5萬7000人口的北極大島商業會議。目前尚未確認他是否會與格陵蘭政治人物會面。