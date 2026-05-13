聽新聞
0:00 / 0:00
俄稱新ICBM試射成功可攜核彈頭 普丁：年底部署
俄羅斯今天宣稱成功試射可搭載核彈頭的新型洲際彈道飛彈（ICBM）「薩爾馬特」（Sarmat），總統普丁表示，俄國將於今年底部署，並形容這是「世界最強大的飛彈」。
路透社和法新社報導，俄羅斯經歷多年挫敗和延期後才預定部署薩爾馬特。這款飛彈設計用於搭載核彈頭，可打擊數千公里外的美國或歐洲目標。
普丁（Vladimir Putin）在電視談話中表示，薩爾馬特可搭載的彈頭威力是任何西方同類型的4倍以上，射程超過3萬5000公里。
他說：「它擁有突破所有現有和未來反飛彈防禦系統的能力。」
普丁在獲報薩爾馬特成功試射後說：「這是世界最強大的飛彈系統。」他還說薩爾馬特將在今年底進入「戰備值勤」。
官方電視台播出俄羅斯戰略飛彈部隊司令卡拉卡耶夫（Sergei Karakayev）向普丁報告今天薩爾馬特試射成功的畫面。
西方安全分析人士認為，普丁對於俄羅斯部分新一代核武的性能誇大其辭。這類核武是普丁2018年首度宣布的現代化計畫一環。
根據西方專家說法，薩爾馬特過去試射以失敗收場，包括2024年9月的試射在發射井造成一個深坑。
普丁自2022年俄烏戰爭爆發以來多次向世界強調俄羅斯核武庫的規模與威力，西方認為此舉意在嚇阻他們不要過度介入支持烏克蘭。
美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）今年2月到期失效後，全球兩大核武強權一系列限制正式解除。雙方曾多次指控對方未能遵守條約規範。
儘管美俄在「新戰略武器裁減條約」到期失效後不久同意重啟高層軍事對話，目前尚無跡象顯示將續簽或延長條約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。