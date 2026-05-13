美丹祕密會談？格陵蘭擬增3美軍基地 全數劃歸美領土

英國廣播公司（ＢＢＣ）十一日引述多位消息人士與知情官員報導，儘管美國對伊朗的戰事懸而未決，美國與丹麥近幾月來仍持續密談擴大美方在丹麥海外自治領土格陵蘭的駐軍，美方並要求在格陵蘭南部增設三座美軍基地，且正式指定為美國領土。

美丹就格陵蘭的談判雖有所進展，但尚未達成任何正式協議，故增設的基地數量最後仍可能改變。

這項談判由美國國務院高官尼德漢領銜，通常由一、兩位國務院或白宮國安會官員陪同，美丹的代表自一月中旬以來已會面至少五次。總統川普去年十二月任命的「美國格陵蘭特使」、現任路易斯安那州州長蘭德瑞幾乎沒與談。

新增的駐格美軍基地將在南格，負責監控俄羅斯和中國大陸在北大西洋一帶的海上活動。這片區域位於格陵蘭（Ｇ）、冰島（Ｉ）與英國（ＵＫ）間，被稱為ＧＩＵＫ缺口。

其中一座很可能設在納沙斯瓦哥，在一座有小型機場的美軍基地舊址上。分析家認為，其他新增的基地也很可能設在已有機場或港口等基礎設施處，好處是成本比興建全新設施低。

美國官員在談判時，並未顯露出華府欲強奪格陵蘭的企圖或手段。白宮及丹麥外交部均證實美丹官方正進行討論，但也都婉拒置評。

美國目前在格陵蘭西北部有「皮圖菲克太空基地」，負責為北美防空司令部監測可能來襲的飛彈，而冷戰時期美國在格陵蘭最多有十七處軍事設施。