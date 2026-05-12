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普丁稱俄烏衝突近尾聲 克宮澄清無終戰具體計畫

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前宣稱俄烏衝突可能接近尾聲，但克里姆林宮今天表示，目前沒有結束烏克蘭戰爭的具體計畫。

法新社報導，普丁上週末猛烈抨擊北大西洋公約組織（NATO），並祝願俄軍迅速挺進，隨後表示，他認為戰爭「正在走向終結」，但未進一步說明。

他的言論引發外界困惑，因結束莫斯科軍事行動的談判至今未見進展，普丁也未展現對烏克蘭讓步的跡象。

克里姆林宮今天澄清，普丁這番話尚無具體細節。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「總統說俄羅斯仍然願意接觸，且已經在三方會談形式下做了相關工作。」

「和平進程累積下來的基礎，使我們能夠說，正在接近終點…但在這一方面，目前還無法談論任何具體內容。」

培斯科夫補充道，唯有在簽署最終和平協議時，普丁才會同意在俄羅斯境外與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

普丁發表上述談話前，莫斯科縮小了勝利日的閱兵規模，當地情勢因烏克蘭無人機來襲的風險而高度緊張。

與此同時，俄國人對戰爭感到疲乏的跡象也愈來愈明顯，衝擊普丁在國內的支持率。

在克宮做上述澄清之際，由美國總統川普（DonaldTrump）促成的俄烏3天停火結束。兩國於夜間恢復攻擊，但停火期間，雙方亦互相指責對方破壞停火。

烏克蘭方面表示，俄軍結束3天停火，出動逾200架攻擊無人機，造成能源設施與公寓大樓受損，至少一人喪生。

培斯科夫說：「人道停火已結束，特別軍事行動將持續。」特別軍事行動是俄國對自身攻勢的用語。

俄軍指出，烏克蘭軍隊也恢復對俄羅斯的反擊，俄國防空部隊在停火結束後擊落27架烏克蘭無人機。

烏克蘭 俄羅斯 俄軍

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