聽新聞
0:00 / 0:00

韓官員剛喊發AI全民紅利...外資跑路 韓股2小時蒸發3千億美元

聯合報／ 編譯黃淑玲葉亭均／綜合報導
南韓綜合股價指數12日逼近歷史性的8千點。圖為南韓「韓亞銀行」首爾總行的螢幕。美聯社
南韓綜合股價指數12日逼近歷史性的8千點。圖為南韓「韓亞銀行」首爾總行的螢幕。美聯社

南韓總統祕書室政策室長金容範十二日突拋出，以人工智慧（ＡＩ）產業創造出的超額利潤，資助設立共享的「全民紅利」，卻引爆外資同日在韓股盤中大舉撤離韓股，南韓綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）一度重挫逾百分之五。韓股雖一度觸及七九九九點六七點，但直到收盤，仍未站上八千點關口。

金容範稍後就說明上述的全民紅利，並非打算課徵新的暴利稅，韓股跌幅也有所收斂。

金容範十二日先在社媒臉書寫道，ＡＩ基礎設施時代的收益，並非僅由幾家特定的公司單獨創造，而是源於全國上下在過去半個多世紀構建的產業基礎。因此其中部分收益應透過制度性的安排來回饋給全體國民。

金容範還寫道，隨著這類基礎設施的持續發展，南韓有望突破過去起起伏伏周期性的出口模式，轉向由技術主導且能夠持續創造超額利潤的經濟結構。

金容範也在該發文中說，ＡＩ時代的超額利潤在本質上，具明顯集中在記憶體公司股東、核心工程師及資產持有者身上的特徵，這些人很可能從中獲得豐厚收益，但廣大的中產階級恐只能感受到間接紅利。

不過，上述發文仍引發韓股昨天劇烈震盪，外資大賣ＡＩ產業龍頭股三星電子及ＳＫ海力士，影響投資人心理；ＫＯＳＰＩ盤中一度重挫百分之五點一，短短九十七分鐘內市值就蒸發三千億美元。

之後跌幅則有所收斂，原因是金容範「澄清」自己是主張動用這波ＡＩ熱潮帶來的「額外稅收」，而非南韓政府將課徵新的企業暴利稅，即全民紅利的資金來源將是政府隨ＡＩ相關企業營收增加而增加的稅收。三星電子與ＳＫ海力士股價雖一度大跌，之後也回穩。

全球已有愈來愈多經濟學者與政治人物開始關注在ＡＩ技術興起下，恐擴大貧富差距的風險。尤其在南韓，各界對包括ＳＫ海力士與三星的產業龍頭，應分享更多全球ＡＩ基礎設施熱潮成果的呼聲漸高。

新加坡Fibonacci全球資產管理執行長（ＣＥＯ）Jung In Yun說，這反映出南韓政府愈來愈視ＡＩ為國家的基礎設施，而非只是「另一波科技趨勢」；這對南韓的ＡＩ供應鏈是利多，尤其與半導體、電力設備及主權ＡＩ平台相關的企業。

韓股 股價指數 南韓

延伸閱讀

南韓股市創高 後市還有戲 樂觀情境上看萬點

韓股盤中急殺 Kospi一度重挫5% 主因外資獲利了結賣壓出籠

外資愛台股買超冠亞洲 上周淨流入55億美元 印尼也受青睞

韓股、台股無畏外資賣超 今年來漲幅持續推進至85.6%、44.2%

相關新聞

韓官員剛喊發AI全民紅利...外資跑路 韓股2小時蒸發3千億美元

南韓總統祕書室政策室長金容範十二日突拋出，以人工智慧（ＡＩ）產業創造出的超額利潤，資助設立共享的「全民紅利」，卻引爆外資同日在韓股盤中大舉撤離韓股，南韓綜合股價指數（ＫＯＳＰＩ）一度重挫逾百分之五。韓股雖一度觸及七九九九點六七點，但直到收盤，仍未站上八千點關口。

美丹祕密會談？格陵蘭擬增3美軍基地 全數劃歸美領土

英國廣播公司（ＢＢＣ）十一日引述多位消息人士與知情官員報導，儘管美國對伊朗的戰事懸而未決，美國與丹麥近幾月來仍持續密談擴大美方在丹麥海外自治領土格陵蘭的駐軍，美方並要求在格陵蘭南部增設三座美軍基地，且正式指定為美國領土。

IS宣稱犯下敘利亞政府軍襲擊案 釀2死多人傷

路透報導，恐怖組織伊斯蘭國（IS）12日宣布，犯下11日在敘利亞東部攻擊政府軍事件。該事件造成兩名敘利亞軍人喪生，是今年2月以來IS首次攻擊敘利亞政府。

歐盟不忍了！同時制裁以色列定居者與哈馬斯高層 雙方不滿

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯披露，各成員國外長5月11日就制裁以色列猶太定居者以及哈馬斯高層人物達成了一致。卡拉斯並沒有透露具體的制裁對象，只是籠統地表示，制裁針對約旦河西岸地區的3名猶太定居者以及4個猶太定居者組織。此前，該制裁方案曾經被4月在大選中落敗的匈牙利前政府阻撓數月，該國前總理奧班(Viktor Orban)被認為是以色列總理內唐亞胡的重要盟友。

人力車變炸彈！巴基斯坦市集爆炸釀9死逾20傷 邊境情勢再升溫

美聯社報導，巴基斯坦警方12日表示，西北部一處市集發生人力車炸彈爆炸事件，造成至少9人死亡、20多人受傷。當地警長烏拉指出，此次攻擊發生在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的拉基馬瓦縣（Lakki Marwat），死者包含兩名交通警察以及一名女性。該起事件顯示巴基斯坦與阿富汗邊境地區情勢緊張。

對台軍售將成川習會籌碼？學者認為美中不會有第四公報

美中領導人本周即將會面，聯合報在3月時舉行川普訪中戰略推演。其中討論美中涉台問題，想定狀況在2013年印尼APEC峰會，中國大陸國家主席習近平即曾向台灣代表蕭萬長提出：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決」、2023年美國舊金山與2024年秘魯APEC峰會亦曾兩度向美國前總統拜登表示：希望美國能夠「支持中國和平統一」。即將舉行的川習峰會，習近平會向美國總統川普提出相同要求嗎？中美雙方會不會談到軍售案？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。