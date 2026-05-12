IS宣稱犯下敘利亞政府軍襲擊案 釀2死多人傷

美中領導人本周即將會面，聯合報在3月時舉行川普訪中戰略推演。其中討論美中涉台問題，想定狀況在2013年印尼APEC峰會，中國大陸國家主席習近平即曾向台灣代表蕭萬長提出：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決」、2023年美國舊金山與2024年秘魯APEC峰會亦曾兩度向美國前總統拜登表示：希望美國能夠「支持中國和平統一」。即將舉行的川習峰會，習近平會向美國總統川普提出相同要求嗎？中美雙方會不會談到軍售案？

2026-05-12 15:11