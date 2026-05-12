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IS宣稱犯下敘利亞政府軍襲擊案 釀2死多人傷
路透報導，恐怖組織伊斯蘭國（IS）12日宣布，犯下11日在敘利亞東部攻擊政府軍事件。該事件造成兩名敘利亞軍人喪生，是今年2月以來IS首次攻擊敘利亞政府。
此案發生在敘利亞東部哈沙卡省（Hasakah）。敘利亞阿拉伯通訊社（SANA）11日報導，一輛行經哈沙卡郊區的公車遭不明人士襲擊，導致兩名軍人死亡、多人受傷。
IS透過阿瑪克通訊社發表聲明，宣稱該組織武裝分子在該區埋伏，攻擊「變節的敘利亞政府軍」，造成共6人傷亡。
十年前敘利亞內戰時，IS曾掌控敘利亞約四分之一領土。在美國為首的聯軍及各方勢力圍剿下，IS逐漸失去地盤。
敘利亞目前由總統夏拉掌權。出身凱達組織分支「努斯拉陣線」的夏拉，曾領導努斯拉陣線參與攻打IS，一年半前夏拉推翻敘利亞前總統阿塞德政權，至今他仍在鞏固中央政府對全國的統治。此次攻擊事件，凸顯IS對夏拉政權依然造成威脅。
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