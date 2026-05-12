歐盟不忍了！同時制裁以色列定居者與哈馬斯高層 雙方不滿

（ 德國之聲中文網）歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯披露，各成員國外長5月11日就制裁以色列猶太定居者以及哈馬斯高層人物達成了一致。卡拉斯並沒有透露具體的制裁對象，只是籠統地表示，制裁針對約旦河西岸地區的3名猶太定居者以及4個猶太定居者組織。此前，該制裁方案曾經被4月在大選中落敗的匈牙利前政府阻撓數月，該國前總理奧班(Viktor Orban)被認為是以色列總理內唐亞胡的重要盟友。

卡拉斯在社媒發帖表示，「我們早就應該打破僵局，達成協議了。極端主義和暴力行徑必然遭到追責。」幾個月以來，歐洲多國政府都對以色列猶太定居者針對約旦河西岸巴勒斯坦人的暴力行為表示擔憂。

以色列哈馬斯同時不滿

以色列外長薩爾(Gideon Saar)則在社媒發帖譴責了歐盟的決定。「歐盟以武斷和政治的方式，毫無根據地對以色列公民和實體實施制裁，僅僅因為他們的政治觀點」。「同樣令人憤慨的是，歐盟竟然選擇將以色列公民與哈馬斯恐怖分子相提並論，這種做法完全不可接受。這是一種徹頭徹尾的道德等同」。

以色列總理府也在社媒平台X上發帖稱，以色列和美國正在為歐洲幹髒活，在伊朗等地與聖戰瘋子作戰、捍衛文明，而歐盟卻將以色列公民與哈馬斯恐怖分子錯誤地等同起來，暴露了其道德淪喪。

同樣遭到歐盟制裁的哈馬斯也表達了對歐洲的不滿，認為這體現了政治虛偽與種族主義。哈馬斯高官納伊姆(Basem Naim)在接受路透社采訪時說：「這相當於把一個犯下種族滅絕和種族清洗罪行，還洋洋自得的法西斯劊子手、一個違反所有國際法的流氓國家，與一個依據所有法律法規進行自衛的受害者相提並論。」

猶太定居者暴力激增

自2023年10月加沙戰爭爆發以來，約旦河西岸巴勒斯坦被佔領土上幾乎每天都發生以色列軍隊和猶太定居者參與的暴力行徑。巴勒斯坦官員和聯合國表示，自今年2月28日新一輪伊朗戰爭爆發以來，猶太定居者在約旦河西岸發動的致命襲擊進一步激增。

儘管歐盟正在推進對猶太定居者的制裁，但成員國之間尚未就采取進一步措施（例如限制與以色列的貿易聯系）達成共識。在布魯塞爾舉行的外長會議上，各國只是討論了禁止銷售來自約旦河西岸猶太定居點產品的呼籲。

在約旦河西岸地區，總共生活有約300萬巴勒斯坦人以及位於非法猶太定居點內的逾50萬以色列人。根據聯合國的一份報告，2025年，猶太定居點的擴張規模達到自2017年聯合國開始追蹤相關數據以來的最高水平。

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