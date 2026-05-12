日本可能移轉防衛裝備 菲海軍加快升級基地與港口

菲律賓海軍正加緊提升基地與港口設施，為將來可能接收日本護衛艦、巡邏機等防衛裝備做好準備。

日本今年4月修訂「防衛裝備移轉3原則」及運用方針，放寬多項武器出口限制。日本防衛大臣小泉進次郎5月初訪菲時，曾與菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）討論儘早轉移防衛裝備事宜，主要項目包括阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦以及TC-90巡邏機。

菲律賓海軍發言人馬蒂內茲（Marissa Martinez）今天在例行記者會上表示，若相關裝備順利移轉，將有助促進菲律賓海軍現代化，推動「2040航海計畫」（Sail Plan 2040）長期發展藍圖。

馬蒂內茲說，目前菲律賓尚未收到日方的正式提案，但海軍已著手升級基地及相關設施，例如港口疏浚工程，以支援更大型、更先進的船艦艇與裝備。

她說，以位於中部宿霧省（Cebu）的海軍基地為例，現已能停靠包括飛彈巡防艦與船塢登陸艦在內的大型軍艦。

菲律賓海軍南海事務發言人崔尼代（Roy VincentTrinidad）則說，菲律賓海軍不僅要提升作戰能力，還必須強化在周邊海域的後勤支援能力。

崔尼代指出，在「全面群島防衛概念」（CADC）之下，菲律賓正把國防重心從安內轉向攘外，意味著軍方必須把防衛範圍，從本土延伸到專屬經濟海域，甚至更遠。

另一方面，菲、美、日及多個理念相近國家，4月20日至5月8日期間才剛結束「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習。中共解放軍曾通告在民主礁（中國稱「黃岩島」）海空域進行戰備警巡，「有力有效應對各類侵權挑釁行徑」。

崔尼代在記者會上回答媒體提問時證實，確實觀察到中國海警船、海軍艦艇以及空軍軍機「偶爾」出現在相關海域，但並未發現任何「可被視為軍演的同步化行動」。

他補充說，「肩並肩」演習期間，菲方並未監測到中方採取任何恫嚇或挑釁行動。