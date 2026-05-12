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人力車變炸彈！巴基斯坦市集爆炸釀9死20傷 邊境情勢再升溫

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省拉基馬瓦（Lakki Marwat）縣一處市集12日發生爆炸，民眾與便衣警察聚集在現場。路透
巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省拉基馬瓦（Lakki Marwat）縣一處市集12日發生爆炸，民眾與便衣警察聚集在現場。路透

美聯社報導，巴基斯坦警方12日表示，西北部一處市集發生人力車炸彈爆炸事件，造成至少9人死亡、20多人受傷。當地警長烏拉指出，此次攻擊發生在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的拉基馬瓦縣（Lakki Marwat），死者包含兩名交通警察以及一名女性。該起事件顯示巴基斯坦與阿富汗邊境地區情勢緊張。

目前還沒有組織出面坦承犯案，外界普遍懷疑是巴基斯坦神學士（TTP）所為。TTP雖不屬於阿富汗神學士政府，但雙方關係密切，且近年TTP對巴基斯坦安全部隊的攻擊加劇。鄰近的巴努（Bannu）警察哨所10日剛發生一起汽車炸彈攻擊和槍枝襲擊案，造成15名警員喪生。

巴基斯坦與阿富汗衝突持續，2月下旬以來已導致數百人喪生。即便雙方4月初曾在中國斡旋下舉行和平談判，邊境地區仍有零星交火。與先前相比，雖然衝突強度下降，但局勢依然不穩定。

阿富汗 神學士 巴基斯坦

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