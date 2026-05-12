高市早苗台灣有事發言後 有望首見日本閣員訪中

日本閣員黃川田仁志今天表示，正在協調前往上海出席亞太經濟合作會議的閣員會議。若這趟出訪成真，他將成為日相高市早苗去年「台灣有事」答辯之後，首名訪中的日本閣員。

日本放送協會（NHK）報導，中國今年11月將於深圳主辦亞太經合會（APEC）峰會，並計劃本月15日起在上海召開「女性與經濟論壇」，當作今年APEC第一場閣員級會議。

日本兒童政策擔當大臣黃川田仁志的業務範圍，也包含男女共同參與相關政策。他今天在內閣會議後的記者會表示，「若各種情況允許的話，正在協調出席『女性與經濟論壇』」。

他也表示，「若能出席這場會議的話，會向APEC成員國的相關閣員等人，直接表達我國在這方面與女性活躍有關的政策，希望能與各國與地區分享各式各樣的課題。這場會議將成為能深入討論且極具意義的機會。」

高市去年在眾議院接受質詢時表示，若「台灣有事」（台灣發生緊急事態）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」。北京當局認為這是在暗示可能以武力介入台灣海峽，對此強烈抗議。中日關係因此惡化，且不見雙方進行閣員級的對話。

共同社中文網今天報導，中日關係陷入僵局之後，雙方交流大幅下降，但日中經濟協會透露，該協會仍希望透過派遣小型考察團維持關係。

日中經濟協會最近集結製造商、貿易商等企業共約30名成員，昨天起展開為期5天的訪中行程，計劃參觀上海與杭州的機器人研發與應用現場。

日中經濟協會、日本經濟團體連合會（經團連）、日本商工會議所原定今年1月訪中，不過高市的答辯引發北京當局強烈不滿，導致訪問計畫延後，且目前出訪時間尚無眉目。