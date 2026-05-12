盧建旺案 異議人士徐傑作證：曾到紐約直播抗議中國警察站活動

紐約「美國長樂公會」前負責人盧建旺涉嫌協助中國政府開設並運營海外警務站一案，11日繼續開庭審理，家住加州的異議人士徐傑作為檢方的證人出庭作證。徐傑介紹了自己流亡海外的經過，還講述了自己專門到紐約直播對中國設立海外警察站的抗議活動。

徐傑1965年出生在江蘇南京，目前生活在加州的波莫納市(Pomona College)。徐傑稱自己參加了1989年的中國學潮，後來成為一名民運人士和異議人士。他說自己在中國多次遭逮捕和關押，他於2013年被迫離開中國，前往寮國。在寮國生活了五年後，因為聽說中國執法人員試圖到寮國抓捕他，他於2018年流亡美國。徐傑稱自己通過美國政府庇護，於2019年拿到綠卡。

2017年，徐傑還在寮國時，他就在YouTube上開設自己的頻道，上傳影片，發表自己對時事的意見，包括批評中國政府的政策。他說迄今他的個人頻道已經匯聚不少人氣。

徐傑說，2023年，當他得知中國政府在海外開設警察站後，他專程從加州趕到紐約，參加當地民運人士組織的抗議活動。他說，他當時還利用自己的YouTube頻道，對抗議活動作了現場直播。他認為，海外警察站的主要作用之一，就是監控和威脅海外的民運人士和異議人士。

不過徐傑也承認他並不認識盧建旺，和他沒有互動，也不知道盧建旺是紐約中國海外警務站的發起人。

盧建旺的辯護律師卡門(John Carman)指出，徐傑現在靠自己的YouTube頻道每月可以有7000元收入，是一筆不少的錢。徐傑對此並不否認，但他表示，他做YouTube頻道從來就不是為了錢，他說自己一開始在寮國做YouTube頻道時，不僅賺不到錢，因為當地網速慢，他還要掏錢買流量以便上傳影片。目前他的YouTube收入只占總收入的一小部分。

徐傑作證說，他和家人時常接到騷擾電話；有一天，他一共接到170多個騷擾電話，令人不堪忍受。一名自稱來自某個商務機構的人還到他家威脅，讓他不要隨便受訪。徐傑說，從2020年起，他的辦公室被闖入五次，私家車被砸了兩次，每次他都報了警，但警方至今未抓獲任何人。