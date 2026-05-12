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澳洲與萬那杜強化安全夥伴 協議未納入反制中國條款

中央社／ 雪梨12日專電

澳洲公廣媒體ABC今天報導指出，南太平洋島國萬那杜內閣同意與澳洲簽訂的新版本「納卡馬協議」（NakamalAgreement），將進一步鞏固澳洲、萬那杜兩國的關鍵安全夥伴關係，但協議並未納入阻止中國擴大影響力的限制條款。

報導指出，萬那杜內閣「部長議會」（Council ofMinister）於7日通過同意新版本「納卡馬協議」。目前僅待澳洲政府批准，該協議就正式生效。

報導提到，按照舊版本的協議條文，澳洲將於萬那杜投資澳幣5億元（約新台幣114億元）；不過，去年9月萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）指出，其執政聯合政府中有些部長擔心舊版本的「納卡馬協議」會損害國家主權，於是，協議的談判進程和簽署時間一度被延後。

澳洲和中國正在針對各個太平洋島國展開「激烈的外交角力」（a fierce diplomatic arm wrestle）；例如，正當澳洲推動與萬那杜簽訂「納卡馬協議」的同時，中國也同步在爭取與萬那杜達成「納梅萊協議」（Namele Agreement）。

報導提到，澳、萬新版本「納卡馬協議」的具體條文，目前尚未公開。

此外，報導引述不具名消息來源指出，在新版本協議條文中，並未納入限制中國投資萬那杜關鍵基礎設施和其他敏感領域的條款。雖然鞏固澳洲作為萬那杜主要安全夥伴的地位，但並未阻止萬那杜與包括中國在內的其他夥伴合作。

澳洲聯邦政府太平洋事務部部長康洛伊（PatConroy）上週接受媒體訪問時，被問及中國是否試圖破壞「納卡馬協議」，康洛伊表示澳洲在太平洋地區正面對一場「永久的競爭」，強調包括中國在內的許多國家，都致力擴大在此區的影響力。他認為，太平洋島國的安全問題，應該由太平洋島國主導和維護。

萬那杜

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