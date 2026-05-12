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ICC曝菲參議員逮捕令 參與杜特蒂掃毒戰涉危害人類罪

中央社／ 馬尼拉12日專電

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）昨天深夜公開對菲律賓前警察總長、現任參議員德拉羅沙發布的逮捕令內容，指控他在具爭議掃毒戰期間，犯下「危害人類罪」。

菲律賓一名前參議員昨天率先向媒體公開德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）的逮捕令。消息曝光後，ICC昨天深夜在網站正式公開逮捕令內容。

ICC說明，預審庭原於2025年11月6日秘密簽發逮捕令，現因「情勢出現變化」，決定將文件解密。

德拉羅沙在2025年11月突然神隱，直到昨天才在參議院改選議長時現身投票，參議院依據憲法及主權豁免權給予保護。參議長改選攸關現任副總統、杜特蒂之女薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）彈劾案的未來走勢。

根據ICC說法，檢方有「合理理由」相信，德拉羅沙在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）擔任納卯市（Davao）市長和菲律賓總統期間，以「間接共犯」身分參與「掃毒戰」，犯下「危害人類罪」。

杜特蒂於擔任納卯市長和菲律賓總統任內，強力推動掃毒戰。德拉羅沙在這段期間先後擔任納卯市警長、菲律賓警察總長和菲律賓矯正局（BuCor，即監獄管理局）局長。

人權團體指控，數以千計民眾在掃毒行動中遭「法外處決」，杜特蒂卸任後被告上ICC。2025年3月，杜特蒂在馬尼拉國際機場被菲律賓警方持ICC逮捕令逮捕，押到ICC審判。

雖然如此，杜特蒂仍在2025年5月的期中選舉當選納卯市長，而德拉羅沙則早於2019年改跑道當選參議員、2025年5月以第3高票競選連任成功，法定任期到2031年。

杜特蒂

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