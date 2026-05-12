海地總理：治安未達標準 8月無法舉行總統大選

海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天在訪談中表示，海地目前的治安狀況，尚未達到8月舉行選舉所需的水準。

路透社報導，海地是加勒比海人口最多的國家，全國正等待10年來首次舉行的總統大選，不過近年來武裝幫派在首都鞏固勢力並向農村與中部地區蔓延，結果造成數千人喪生，逾百萬人流離失所，歷屆政府也一再以此為由拖延選舉。

費艾梅在Magik9電台接受海地歷史最悠久的「新聞人報」（Le Nouvelliste）總編輯主持的訪談中表示，「（海地）目前的治安條件，顯然尚未達到在8月舉行選舉的水準。」

他補充說：「我希望選舉能在年底前完成」，「2月7日，我們將迎來民選總統。」

費艾梅今年2月7日從過渡總統委員會手中接掌政權，這是海地政權移交的關鍵日期，但各方領導人經常為延長任期，對此日期陽奉陰違。

海地上一任總統摩依士（Jovenel Moise）拖延辦理選舉後，2021年遇刺身亡。他的遇害造成政治真空，使得原本已坐大的幫派，將勢力延伸至幾乎整個首都。

與此同時，聯合國與美國也明確表示，是否提供安全部隊支援，將視海地政府是否舉行選舉而定。

海地選舉委員會先前排定第1輪投票於8月30日舉行，決選則在12月進行，逾280個政黨獲准參選。

費艾梅說：「我們不打算給民眾一本百科全書讓他們從中挑選」，「選擇是好事，但太多選擇不一定是所需。我希望我們的選舉，能有10至15名總統候選人參選。」

他表示，政府正就選舉法令與各政黨展開協商，但他對選舉委員會提出的選舉預算，尚難滿意。