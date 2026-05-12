川習會前再出手！美對涉伊朗石油運輸的香港企業 祭新制裁

美國總統川普即將與大陸國家主席習近平於本周會面，美國政府11日宣布，對3名個人及9家公司實施制裁，其中包括4家位於香港。理由是協助伊朗向中國運送石油。

美國財政部表示，海外資產控制辦公室（OFAC）此次的新制裁對象，是協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過一系列空殼公司，向中國出售並運送其配額伊朗石油的個人與實體。

美國財政部長貝森特稱，川普政府將繼續運用制裁手段，切斷伊朗政府和軍方用於發展武器、推進核計劃，以及支持地區代理人的資金來源。

美國財政部此舉，是緊接在上周五對協助伊朗採購武器、用於製造無人機與彈道飛彈零組件的個人與公司祭出制裁之後。當時制裁對象也包括多家位於中國大陸與香港的企業。

美國財政部上周表示，準備對任何支持伊朗非法商業活動的外國公司採取行動，必要時可能對協助伊朗相關活動的外國金融機構祭出次級制裁，包括與中國大陸獨立煉油廠相關的金融機構。

大陸外交部發言人郭嘉昆11日在例行記者會上表示，中方堅決反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁。中方一貫要求企業依法合規經營，並將堅定維護本國企業正當權益。針對伊朗局勢，中方重申應避免衝突升級，反對借戰事無端牽連、抹黑他國。

路透報導，這項措施發布之際，距離美國總統川普預計與習近平會面僅剩數日。本次川習會談預料也將觸及長期以來造成美中緊張的領域，包括伊朗、台灣與核武問題。

中國與伊朗維持關係，且仍是伊朗石油出口的主要買家。川普一直施壓中國，要求利用其影響力促使德黑蘭與華府達成協議。外界預期，川普將施壓中方協助化解與伊朗的僵局，並重新開放關鍵的荷莫茲海峽。