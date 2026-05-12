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烏防長：已具備金牛座同級飛彈能力 射程深入俄境

中央社／ 基輔12日專電
烏克蘭國防部長費多羅夫。 歐新社
烏克蘭國防部長費多羅夫。 歐新社

烏克蘭國防部長費多羅夫11日表示，基輔目前已具備能力生產射程相當於德國「金牛座」的飛彈系統，可在約1500公里距離打擊俄羅斯境內縱深目標。

根據「烏克蘭真理報」報導，費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）訪問基輔期間指出，烏克蘭已能攻擊俄羅斯境內目標。他說，「關於金牛座（Taurus），我們已擁有可達相同甚至更遠射程的飛彈，當然，火力永遠不嫌多。」

德國至今仍未決定是否向烏克蘭提供射程約500公里的金牛座空對地飛彈。

儘管美國與歐洲國家去年已允許基輔使用西方提供的遠程武器攻擊俄羅斯境內軍事設施，但目前提供的長程飛彈，包括英國製「暴風之影」（StormShadow）與美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），射程多在300公里左右。

相較之下，俄羅斯擁有多款射程超過1000公里的遠程飛彈，包括洲際彈道飛彈與巡弋飛彈等。近日，由烏克蘭研製、射程達1500公里的巡弋飛彈「紅鶴」（Flamingo），成功擊中俄羅斯一處軍事工業設施。

費多羅夫並表示，德國目前正提供資金，協助烏克蘭生產攔截機與中、遠程飛彈。

報導指出，烏克蘭與德國將啟動名為「BraveGermany」的聯合計畫，推動國防科技發展，並支援新創企業。

另外，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在社群媒體表示，已有近20國對烏克蘭提出的「無人機協議」（Drone Deal）表達興趣並展開諮詢，其中4國已完成簽署，相關合約正籌備中。

澤倫斯基指出，除中東、波斯灣地區、南高加索與歐洲國家外，加拿大也首度表達有意加入協議。（編輯：陳慧萍）1

烏克蘭 俄羅斯 基輔

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