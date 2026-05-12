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莫迪所屬政黨當家 印度西孟加拉邦女性可免費搭公車

中央社／ 記者李晉緯新德里12日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）(中)。 歐新社
印度總理莫迪（Narendra Modi）(中)。 歐新社

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（BJP）近期在西孟加拉邦選舉大勝，成功搶下執政權，6月1日起將推出包括讓女性免費搭乘公車在內的一系列社會福利措施。

印度人民黨在共294席的西孟加拉邦（West Bengal）議會選舉中，搶下206席輕鬆過半，終結班納吉（Mamata Banerjee）及其所屬全印草根大會（AllIndia Trinamool Congress，亦稱草根國大黨）長達15年的執政。

班納吉身為女性，任內推出許多對女性的社福政策，並積極提拔女性從政，印度人民黨為此也在這次選戰中，推出不少針對女性福利的政策，作為競選時的政見。

印度人民黨贏得這場選戰後，除確定目前現有的社福計畫都不會終止外，6月1日起還將兌現政見，其中一項，是讓中央政府的旗艦級醫療保健計畫正式在西孟加拉邦實施，該計畫是莫迪政府最大型的醫療保健政策之一，為符合資格的家庭提供醫療保險。

今日印度（India Today）報導，印度人民黨也宣布自6月1日起，西孟加拉邦的女性可免費搭乘政府營運的公車，這將讓每天依賴大眾運輸工具通勤的女學生、職業婦女在內，共數十萬名的女性受惠。

另外，印度人民黨在選舉期間，針對女性開出的最大張支票也將兌現，符合條件的女性自6月1日起，每個月可拿到的補助金，將從現行的1500盧比（約新台幣493元），增加到3000盧比（約新台幣987元），具體運作方式仍在制訂，但確定會執行。

這一系列措施，是西孟加拉邦新政府推出的首波社會福利政策，未來還將有不同的社福計畫陸續執行，新政府在推動新政策的同時，也不斷保證，現有的相關計畫都不會受到影響。

印度 莫迪

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