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巴西制定COVID-19罹難紀念日 魯拉批前總統防疫失誤

中央社／ 聖保羅11日專電
巴西總統魯拉。（美聯社）
巴西總統魯拉。（美聯社）

巴西總統魯拉今天在總統府簽署法令，將每年3月12日訂為「全國COVID-19罹難者紀念日」，悼念在疫情中逝去的70餘萬名巴西人。此舉不僅具有象徵與教育意義，也再度引發對前總統波索納洛防疫政策的檢視。

巴西新聞網站G1報導，新法源自2020年3月12日，巴西出現首例COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）死亡病例，根據巴西衛生部統計，截至2025年8月，巴西累計超過71.6萬人死於COVID-19，是全球疫情最嚴重的國家之一，其中2021年更是最致命的一年，死亡人數突破42萬人。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在致詞中直言，若當時政府遵循世界衛生組織（WHO）與專家建議，死亡人數本可減少。他批評波索納洛（Jair Bolsonaro）政府在疫苗採購、衛生部首長更迭，以及推廣使用氯奎寧等爭議藥物上，皆顯示「絕對的無知」。魯拉並點名波索納洛之子、前國會議員愛德華多（EduardoBolsonaro），稱其為「逃亡者」，指責他身在美國仍企圖煽動顛覆巴西民主。

儀式中，第一夫人姜嘉（Janja da Silva）也回憶母親因染疫過世的痛苦，批評當時政府缺乏對口罩等防護措施的支持。她表示：「我永遠不會忘記，這就是記憶的意義。」

提案人、眾議員烏茲凱（Pedro Uczai）與報告人、參議員柯斯塔（Humberto Costa）皆指出，紀念日不僅是追思，更是教育後代，避免重蹈覆轍。

報導指出，巴西在疫情期間的防疫爭議至今仍是政治與社會討論焦點。魯拉政府藉由立法紀念，試圖將集體記憶制度化，並要求追究相關責任，以確保悲劇不再重演。

波索納洛 巴西 魯拉

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