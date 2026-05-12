英工黨地方選舉慘敗 70名國會議員敦促施凱爾請辭

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天再度面臨黨內同志敦促下台的壓力，儘管施凱爾要求再給他一次機會，但似乎無濟於事，目前已有70名工黨國會議員公開呼籲施凱爾請辭。

路透社報導，施凱爾今天在倫敦對工黨忠實支持者發表談話，慷慨激昂地懇求黨內同志與選民繼續支持他，並稱這個時候若進行黨魁改選只會帶來混亂，他承諾未來作為將更加大膽。

施凱爾在演說中坦承自2024年率領工黨在國會大選大勝以來，他在應對英國面臨的各項問題上過於畏縮。然而，這番表態顯然未能平息黨內對工黨在上週地方選舉慘敗的憤怒。

英國7日舉行地方選舉，結果顯示傳統上由保守黨和工黨2大黨主導的英國政治版圖進一步鬆動，朝多黨爭鳴方向發展；執政黨工黨黨魁、首相施凱爾遭遇重大挫敗，黨內再度湧現逼宮壓力。

根據英國廣播公司（BBC）報導，包括內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）在內的部分內閣成員敦促施凱爾訂出請辭時間表。