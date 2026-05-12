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澤倫斯基力推無人機外交 近20國有意簽署合作協議

中央社／ 基輔11日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，近20個國家有意與烏克蘭簽署無人機協議，目前已有4項協議完成簽署。

路透社報導，自今年2月底美伊戰爭爆發以來，澤倫斯基善加運用烏克蘭在無人機作戰方面的專業能力，在訪問中東與歐洲期間敲定一連串外交合作。

據報導，澤倫斯基希望他的無人機外交能協助烏克蘭與中東國家達成能源供應協議，並為烏克蘭農產品開拓市場。

澤倫斯基今天在社群媒體X發文指出：「目前有近20國涉及各種合作階段，已有4項協議完成簽署，首批相關合約正擬定中。」

烏克蘭繼3月底與沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國建立長期安全夥伴關係後，4月又分別與德國、挪威及荷蘭簽署國防與無人機協議。

此外，烏克蘭上月也與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署國防與能源協議。

澤倫斯基還在貼文中表示，烏克蘭將在無人機協議架構下，與世界另一個地區展開安全合作。但他未具體說明是哪個地區。

烏克蘭 澤倫斯基 中東

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