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杜特蒂掃毒戰將菲參議員德拉羅沙 遭國際刑事法院緝捕

中央社／ 海牙/馬尼拉11日綜合外電報導

國際刑事法院今天證實，去年已對菲律賓參議員德拉羅沙發布逮捕令，他涉嫌在警察總長任內執行前總統杜特蒂的掃毒戰時犯下違反人道罪。他為免被捕，目前躲在參議院內。

綜合法新社和路透社報導，德拉羅沙（Ronald DelaRosa）是杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長期盟友。新當選的菲律賓參議院議長凱耶塔諾（Alan PeterCayetano）對媒體記者表示，依照參院規則及菲國法律，德拉羅沙正受到參議院的保護。

1名菲律賓前國會議員向媒體公開德拉羅沙的逮捕令，使得消息曝光。國際刑事法院（ICC）今天發布聲明證實，這份逮捕令是去年11月以保密方式發出，且尚未完成解密。

聲明表示，國際刑事法院的第一預審分庭是在去年11月6日以保密方式發出德拉羅沙的逮捕令，法院正在進行解封程序，一旦可公布將通知媒體。

菲律賓 杜特蒂 盟友

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