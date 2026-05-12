郵輪疫情零號病人 疑阿根廷垃圾山賞鳥染疫

爆發漢他病毒疫情的荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」，疫情源頭疑似浮現。紐約郵報十一日報導，疫情的「零號病人」已確認為七十歲荷籍鳥類學者希爾佩魯德。

希爾佩魯德與六十九歲妻子蜜莉安三月底在阿根廷烏斯華雅一個垃圾掩埋場賞鳥時，疑似吸入帶有漢他病毒的長尾侏儒稻鼠排泄物懸浮微粒，感染已知唯一可人傳人的漢他病毒「安地斯病毒株」後病逝。

零號病人通常指一場疫情中最早被紀錄或鎖定的病例，但未必代表此人就是最早的感染者。希、蜜兩人來自荷蘭豪勒韋克，當時在南美洲進行為期五個月的旅行；兩人去年十一月廿七日先到阿根廷，再去智利和烏拉圭，並於今年三月廿七日回到阿根廷，前往距烏斯華雅不到六點五公里的垃圾掩埋場。

當地居民對該垃圾掩埋場避之唯恐不及，但由於可以看到罕見的鳥類白喉巨隼，因此成為全球賞鳥人士的朝聖地。攝影師兼導遊布雷蒂說，那裡其實就是一座垃圾山，且早已超出當局原本規劃的容量。

希爾佩魯德夫婦四月一日與其他一一二人從烏斯華雅登上洪迪亞斯號，船上不少乘客也是賞鳥人士或科學家。

希爾佩魯德四月六日出現發燒、頭痛、胃痛與腹瀉等症狀，五天後在船上過世；蜜莉安四月廿四日在南大西洋非洲外海的英屬聖赫勒拿島下船，原本準備經南非約翰尼斯堡轉機返荷，但因病情惡化被機組員請下飛機，不久就在機場昏倒，並於隔天過世。

烏斯華雅在行政區劃上屬阿根廷火地島省。該省公衛主管官員白崔納反駁說，該省從未出現漢他病毒病例，淪為感染源的可能性很低，漢他病毒流行區在距當地一五○○多公里的北方；當地也沒有可傳播漢他病毒的長尾鼠類，溼度及溫度等氣候條件也和巴塔哥尼亞高地北部不同，不適合這種鼠類的生長繁殖。但阿根廷流行病學者羅培茲也指出，生態系正改變。

不過，白崔納同意希爾佩魯德夫婦在阿根廷境內感染的可能性最高，但兩人「應是在登上郵輪的二至四周前感染，而且感染地點可能在巴塔哥尼亞山區，像阿根廷的丘布特省、內烏肯省或黑河省」。