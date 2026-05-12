郵輪船客確診 孤島爆漢他病毒 英軍空降救援

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」日前爆發致命的漢他病毒疫情。法國衛生部長李斯特十一日說，一名該郵輪的法籍女乘客下船後，十日接受檢測呈陽性反應，且病情正惡化。另外，美國衛生部十日說，在從該郵輪下船後返美的十七名美籍乘客中，有一人出現輕微症狀，還有一人的ＰＣＲ檢測對漢他病毒「安地斯病毒株」呈弱陽性。世衛組織十一日指出，已共七人確診感染安地斯病毒株，均為該郵輪乘客。

法國總理勒克努十日在社媒Ｘ發文表示，在從該郵輪下船且十日搭機返法的五名法籍乘客中，「其中一人在返法專機上就出現症狀」；他已下令立刻對這五人實施嚴格的隔離措施，他們正接受治療，並將接受檢測及健檢。

李斯特還說，除了上述檢測呈陽性反應的女子，其餘四人檢測結果為陰性，但將再次對他們進行檢測。李斯特強調，重點在於搶得先機，以切斷病毒傳播鏈。

美國衛生部表示，上述兩位美籍乘客正在專機上的生物安全艙隔離；該郵輪共十七名美籍乘客在西班牙加納利群島中的田尼利夫島下船後，就以專機送往美國內布拉斯加州一個專責醫療中心，出現輕微症狀者則送至第二醫療中心。

另外，一名住在全球最偏遠有人居住群島之一、南大西洋崔斯坦達庫尼亞島的英國籍男子，四月中旬從洪迪亞斯號下船返家後出現疑似感染症狀。當地沒有機場，只能靠搭船，英國當局九日罕見派傘兵與醫護人員，以跳傘方式登島協助治療。

該名男子四月十四日離開洪迪亞斯號返回崔斯坦達庫尼亞島，廿八日通報腹瀉，兩天後發燒，目前病情穩定且已被隔離。該島約在南美洲與非洲間，是英國最偏遠的海外領地，人口僅二二一人，平時僅有兩位醫護。

英國國防部十日證實，九日出動六名傘兵，以及一位加護病房醫師與一位護理師，跳傘在島上一處布滿岩石的高爾夫球場，並空投氧氣及約三點三公噸的醫療物資。

負責的指揮官卡特萊特形容，這是一次非常具挑戰性且技術要求很高的跳傘。鑒於該島狹小且風勢強勁，傘兵必須從南大西洋上空約五千公尺處跳下，藉由風向飄至島嶼邊緣降落；一旦判斷錯誤就會掉進大西洋。

英國國防部表示，這是英軍首度以傘降方式派醫療人員提供人道支援，除了治療疑似病例，也將支援島上其他接觸者。