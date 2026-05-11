快訊

墾丁大街鬥毆後飛車追逐...賓士酒駕自撞副座好友送命 法院判決出爐

川習會前夕…美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億美元對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

丹麥組閣危機 「造王者」倒戈自由黨魁波爾森接手

中央社／ 赫爾辛基11日專電

丹麥現任總理佛瑞德里克森談判44天無法組閣，「造王者」拉斯穆森臨陣倒戈，丹麥國王8日轉授中右翼自由黨黨魁波爾森接手組閣，丹麥史上最長組閣危機進入新章。

據路透社報導，拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）領導的溫和黨（Moderaterne）在國會握有14席，宣布退出談判，在「紅營」（左翼）與「藍營」（右翼）之間扮演關鍵少數，是公認的「造王者」。

拉斯穆森轉而推薦波爾森（Troels Lund Poulsen）出任組閣，並直言：「若要有所進展，就必須換個方式。」

綜合外電分析，丹麥3月24日大選後，179席的國會極度碎片化，12個政黨分據各方，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社民黨雖贏得最多席次（38席），得票率21.9%卻是1903年以來最低，紅營合計84席；藍營有77席，溫和黨14席，無一陣營過半（90席）。

波爾森今天正式展開談判，邀請所有政黨入席。然而他面對的是左右為難任務，推薦他的各黨訴求南轅北轍。

據丹麥廣播公司（DR）報導，人民黨（DanskFolkeparti）開出嚴苛條件，要求新政府讓穆斯林「淨移出」，以此讓境內的穆斯林人口總數逐步下降。

溫和黨則主張跨黨派組閣，不放棄廣泛合作。丹麥右翼各黨合計77席，距過半門檻仍差13席，若排除溫和黨則更難湊數。

報導提到，執政7年的女總理佛瑞德里克森，以強硬態度面對美國總統川普（Donald Trump）謀取格陵蘭（Greenland）而在國際聲名大噪，卻在稅收與移民等國內議題上失分。

丹麥政治近年持續右傾，移民議題是最大驅動力。此次大選丹麥人民黨得票率達9.1%，較上屆大選翻了3倍；即便傳統左翼政黨，也在競相加碼嚴格的移民管控政策。佛瑞德里克森執政期間親自推動多項緊縮移民措施，仍未能止住選票流失。

據「衛報」分析，佛瑞德里克森雖然受挫，但尚未出局。若波爾森無法整合右翼，談判主導權可能再度回到佛瑞德里克森手中。

丹麥

延伸閱讀

議員選情 北市中山大同藍綠交鋒 還有變數

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

英國地方選舉周怡霈當選蘇格蘭議會議員　台灣人首例

瑞典抗議歐盟電費提案　暫停丹麥電纜建設與芬蘭計畫

相關新聞

中共「偷師」美軍打仗！CNN：伊朗戰爭暴露解放軍2弱點

CNN報導，中共解放軍正從伊朗戰爭「偷師」，觀察潛在對手美軍的作戰方式，推敲未來中美若在台海對抗的走向。多名分析人士指出，伊朗戰爭讓解放軍意識到強化攻擊火力之外，仍需檢驗防禦弱點；而中國大陸雖握有無人機優勢，即使未來取得局部軍事優勢，也未必能達成北京想要的戰略目標。同時，敵軍也在戰事中不斷進化，尤其解放軍相較美軍缺乏實戰應變經驗也是弱點，真正進入高強度戰爭將如何表現仍未可知。

普亭點名德國前總理斡旋俄烏停戰 德國、歐盟均拒絕

《南德意志報》周日援引柏林政府消息人士表示，在俄烏戰爭問題上，談判這一選項目前缺乏可信度，因為俄羅斯並未改變其既定條件。這項提議是莫斯科的又一個「假提議」，也是其「混合戰略」的一部分，德國和歐洲絕不會因此陷入分裂。

美前情報官員：大陸恐攻擊美國海底電纜 阻美馳援台灣

美國前情報官員貝吉爾今天警告，美國經濟正面臨中國等對手威脅，這些對手以海底電纜為攻擊目標，中國可能對其下手，以遏止美國介...

金正恩為何放棄「統一」？ 粉專分析背後原因：回不去的現實

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日分享北韓修憲議題，指出北韓已正式刪除與「統一」相關的憲法條文，等同不再將南韓視為同一民族，而是另一個獨立國家。貼文指出，過去即使南北韓關係再差，雙方仍保有「終究會統一」的共識，但如今北韓直接將統一概念移除，也讓許多韓國人感到衝擊。

法醫作證披露：馬拉度納臨終前被病痛折磨12小時

阿根廷一名法醫日前在傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradona）死亡案件的審判中表示，馬拉度納去世前遭受了約12個小時的痛苦折磨。

美中太空競賽戰場擴至南美洲 中建天文望遠鏡遭施壓

美中太空競爭日趨激烈，南美洲安第斯山區的晴朗夜空也成為地緣政治角力的新戰場。美國官員近期以國家安全為由，施壓阿根廷與智利重新審查中國在當地興建天文望遠鏡的計畫，擔憂相關設施可能被用作追蹤美國衛星或與中國軍事衛星通訊的用途。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。