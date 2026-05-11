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美前情報官員：大陸恐攻擊美國海底電纜 阻美馳援台灣

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國、中國示意圖。 圖／AI生成
美國、中國示意圖。 圖／AI生成

美國前情報官員貝吉爾今天警告，美國經濟正面臨中國等對手威脅，這些對手以海底電纜為攻擊目標，中國可能對其下手，以遏止美國介入台灣問題。

美國福斯新聞（Fox News）報導，貝吉爾（AndrewBadger）曾任五角大廈官員，目前擔任國防科技新創公司「聯盟系統」（Coalition Systems）首席戰略長，並身兼作家。

美國總統川普即將前往北京與中國國家主席習近平會面，預計此次會談將聚焦貿易、人工智慧（AI）及台灣議題。

川習會前，貝吉爾接受「福斯數位新聞」（FoxNews Digital）訪問時警告，美國現代生活仰賴海底電纜這個脆弱的神經系統，美國的對手試圖將海底變成戰場。

貝吉爾指出，這是一種不對稱威脅，中俄為攻擊海底基礎設施所投入的資源，遠高於美國或其盟友在防禦上的因應力道。

他示警，中俄透過攻擊海底電纜，幾乎可以隨心所欲地造成毀滅性的經濟混亂，這讓兩國對美國擁有巨大的戰略籌碼。

貝吉爾表示，中國也可能對美國海底電纜下手，作為遏止美國介入台灣問題的手段。

他提及：「北京可能同時鎖定連接美國本土的電纜，其目的並非軍事勝利，而是意圖瓦解美國公眾介入台灣的意志。」

五角大廈 情報 川習會

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