菲律賓副總統二度遭彈劾 參院權力重組恐牽動審判

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂今天再度遭眾議院表決通過彈劾，全案將移交參議院審理。不過，參議院同時發生權力重組，為薩拉最終是否會被定罪免職增添變數。

2025年2月，眾議院已表決通過彈劾薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），但數個月後被最高法院宣布程序違憲，1年內不得重複彈劾。

今年2月禁令屆滿，民間團體再次提出彈劾訴狀。眾議院今天以255票贊成、26票反對、9票棄權，通過彈劾案，票數超過憲法規定的1/3門檻。

彈劾理由書指控薩拉濫用機密資金、賄賂政府官員、對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出刺殺威脅，以及擁有來源不明財富，並附上眾議院聽證期間取得的證詞與財務紀錄，作為依據。

薩拉並未出席任何一場彈劾聽證會，但透過法律團隊發表聲明，全面否認相關指控。

根據菲律賓憲法，彈劾案接下來將移交參議院，由參議院組成彈劾法庭接續審理。若在由24席組成的參議院中，有2/3的參議員判決薩拉有罪，她將被拔除副總統職務，並終身不得擔任公職。

菲律賓將於2028年舉行總統大選，薩拉已宣布將角逐總統職位，彈劾案使得杜特蒂家族陷入政治存亡關頭。

薩拉的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），已因掃毒行動涉及侵犯人權，被押到國際刑事法院（ICC）審判。

另一方面，在眾議院針對彈劾案進行表決之際，菲律賓參議院突然發生領導人改選，參議員凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）以13對9、2棄權的票數，擊敗原參議長索托（Vicente Sotto III），當選新任參議長。

2016年菲律賓總統大選時，凱耶塔諾曾是杜特蒂的競選搭檔；而索托在2025年期中選舉時，則是小馬可仕陣營的候選人。

參議院在即將接棒審理彈劾案之際發生領袖改選，時機敏感引發外界揣測。觀察人士認為，此次改選結果可能導致參議院放慢或淡化對彈劾案的處理。

凱耶塔諾去年曾說，如果反對者不希望薩拉於2028年成為總統，應該在選舉程序中擊敗她，而非透過彈劾程序阻其競選。