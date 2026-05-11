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越共總書記蘇林訪印度深化國防合作 分析指制衡中國

中央社／ 河內11日專電
印度的「東向行動」與越南的「竹子外交」迸出火花。越共總書記蘇林（中）4日至7日出訪印度，會見總理莫迪（右），且聚焦印太與國防。分析指出，這顯示河內仍持續努力平衡與各大國的關係，印度能在平衡中國對越南勢力上扮演角色。（越南外交部提供）中央社
印度的「東向行動」與越南的「竹子外交」迸出火花。越共總書記蘇林（中）4日至7日出訪印度，會見總理莫迪（右），且聚焦印太與國防。分析指出，這顯示河內仍持續努力平衡與各大國的關係，印度能在平衡中國對越南勢力上扮演角色。（越南外交部提供）中央社

繼出訪北京不到一個月，越共總書記蘇林飛往印度，會見總理莫迪，聚焦國防與軍購，並宣布加入「印太海洋倡議」，因應南海挑戰。媒體分析，印度在越南平衡中國勢力與依賴上扮演重要角色，能協助制衡北京。

蘇林（Tô Lâm）訪問北京會見中共總書記習近平數週後，4日至7日出訪印度，並將越印兩國將雙邊關係提升為「強化全面戰略夥伴關係」（EnhancedComprehensive Strategic Partnership），這是印度給予任何國家的最高外交級別。

多家媒體分析指出，此舉顯示河內避免把目光只看向中國，持續努力平衡與各大國的關係，同時拓展印太地區戰略夥伴關係。

印度總理莫迪（Narendra Modi）期間宣布，兩國計畫於2030年將雙邊貿易額從160億美元增加至250億美元，這次簽署的13項合作協議涵蓋稀土、能源安全、數位支付和供應鏈韌性等領域。

國防合作為此趟訪問最受關注面向之一。路透社報導指出，印度和越南討論了購買布拉莫斯（BrahMos）超音速反艦飛彈系統的可能性，包括培訓和後勤支援。

布拉莫斯飛彈由印度和俄羅斯聯合研發，已成為印度國防出口戰略的核心。菲律賓先前已購買該系統，印尼也在今年稍早簽署相關協議。

同一時間，越南與印度同意建立外交-國防「2+2」部長級對話機制，擴大國防工業合作，並將河內納入由印度提出以自由開放印太地區為宗旨的印太海洋倡議（IPOI）。

印度前副國家安全顧問普拉丹（S.D. Pradhan）9日向越通社分析，此次訪問展現了兩國在海洋議題和印太願景上的高度共識，體現了雙方對和平、航行自由以及基於國際法的區域秩序的共同承諾。

此外，雙方也同意擴大在聯合軍事演習、參謀會談、防務政策對話、海上安全、資訊共享、搜救行動等領域的合作。

越南也將參加本月稍晚的印度陸軍首次多邊聯合演習「進步」（PRAGATI），屆時將有來自10幾個國家的代表團參加，是印度「東向行動」（Act East）倡議的一部分。

印度媒體第一郵報（Firstpost）8日以「印度在越南面對中國尋求平衡的重要性」報導中，分析越南如何藉由強化與印度的國防合作來平衡中國勢力。

第一郵報指出，中國一直是越南最大的貿易夥伴，雙邊貿易額在2025年達到了2560億美元，超過了越南與美國和印度所有貿易額的總和；但「貿易關係真實存在，威脅也同樣真實存在」，尤其是在南海以及稀土等供應鏈依賴上。

印度時報（TOI）也分析，越南能透過與印度的深化合作「對抗中國」。而為了回應中國在東南亞日益增長的影響力，印度與越南討論加強國防合作。

印度時報指出，蘇林公開支持印度在多邊論壇中發揮更大的作用。兩方劍指中國，共同重申1982年「聯合國海洋法公約」作為解決海洋與南海爭端的框架，表示堅持維護和平、穩定、安全以及航行和飛越自由的重要性。

第一郵報強調越印關係在制衡中國勢力的重要性，寫道：「印度與越南之間不存在領土爭議。它沒有滲透越南體制的『一帶一路』基礎設施…也沒有會隨著華府政治風向變化而消失的國防銷售最終用途限制。」

該報認為，中國提供的是「規模化的確定性」與「影響力」，將使「越南的選擇空間越窄，下次中國軍艦出現在爭議水域時，越南能施加的國際壓力就越小」。而印度「東向行動」能提供越南「竹子外交」的是深化貿易、多元化國防、增強自主防禦能力，是「不脅迫的友好合作」。

莫迪 印度 南海

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