普亭點名德國前總理斡旋俄烏停戰 德國、歐盟均拒絕

（德國之聲中文網）《南德意志報》周日援引柏林政府消息人士表示，在俄烏戰爭問題上，談判這一選項目前缺乏可信度，因為俄羅斯並未改變其既定條件。這項提議是莫斯科的又一個「假提議」，也是其「混合戰略」的一部分，德國和歐洲絕不會因此陷入分裂。

在9日的一場記者會上，當普亭被問及他心目中主持停火談判的最佳歐盟人選時，他點名德國前總理施若德。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯也表示，讓俄羅斯來指定歐盟的談判中間人，並非明智之舉。她說，施若德長期擔任俄羅斯國營企業的高級遊說人士，「因此，不難理解普亭為何希望由他來擔任這一角色——這樣一來，他實際上就同時坐在了談判桌的兩邊。」

社民黨籍的施若德在1998年至2025年擔任德國總理，是普亭在西方世界為數不多的朋友，兩人多年私交甚篤。卸任總理後，施若德曾在多家俄羅斯能源企業擔任薪酬豐厚的高階職務。正是這層關係，讓這位德國前總理招致嚴厲批評。

本周一（5月11日）德國國防部長佩斯托瑞斯無預警訪問基輔，旨在強化德烏夥伴關係，特別是在無人武器研發領域。

他表示，德烏軍事合作的重點在於「聯合開發涵蓋全射程的尖端無人系統，尤其是在縱深打擊領域」。他還表示，德國政府致力於與烏克蘭建立更多合資企業，並為創新技術提供合作平台。他認為德國「將受益於烏克蘭人在戰場上累積的經驗」。

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