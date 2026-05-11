巴拉圭總統訪菲律賓 簽署多項協議深化雙邊連結

菲律賓總統小馬可仕與巴拉圭總統潘尼亞今天見證外交培訓及相互免簽等協議的簽署，並承諾深化兩國在貿易、外交、旅遊及區域合作等領域的連結。

潘尼亞（Santiago Pena Palacios，另譯：貝尼亞）在結束台灣之行後，於昨天下午飛抵馬尼拉進行國是訪問，今天與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在馬拉坎南宮舉行雙邊會談，並見證雙方官員簽署外交培訓合作備忘錄以及相互免簽證協議。

此外，菲律賓工商總會（PCCI）與巴拉圭工商部投資暨出口促進局（REDIEX）也簽署合作備忘錄，以強化雙方經濟、貿易與投資往來。

小馬可仕會後致詞表示，他與潘尼亞討論如何擴大農業、再生能源、貿易及投資等領域合作，以及菲律賓向巴拉圭出口鮪魚、沙丁魚及虱目魚等漁產品的可能性。

他說，菲律賓將自己定位為「亞洲門戶」，而巴拉圭則視自己為「拉丁美洲門戶」，這樣的夥伴關係不僅將惠及兩國，也將有利於各自所在區域。

菲律賓今年擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席。潘尼亞表示，巴拉圭已正式向菲律賓表達加入「東南亞友好合作條約」（TAC）的意願，展現參與東南亞區域對話的決心，認同尊重主權、和平解決爭端等原則。

「東南亞友好合作條約」是東南亞國家協會（ASEAN）會員國於1976年在印尼舉行首屆峰會時簽署，1987年開放給域外國家加入。

潘尼亞也強調，自菲律賓於2025年開放進口巴拉圭牛肉、豬肉及禽肉後，雙邊貿易持續增長，未來希望可進一步擴大對菲出口穀物、玉米、油籽及農工產品，以支持菲律賓的糧食安全需求。

他指出，巴拉圭目前擔任「南方共同市場」（Mercosur）輪值主席，而菲律賓則擔任東協輪值主席，雙方已同意探討深化兩大區域在貿易、投資及供應鏈方面的合作路線圖。

菲律賓總統府馬拉坎南宮表示，潘尼亞此行是菲律賓與巴拉圭自1962年12月12日建立外交關係以來，首次有總統層級訪問，彰顯兩國對民主、法治及國際合作的共同承諾。