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金正恩為何放棄「統一」？ 粉專分析背後原因：回不去的現實

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」指出北韓已正式刪除與「統一」相關的憲法條文，等同不再將南韓視為同一民族，而是另一個獨立國家。 示意圖／ingimage
旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」指出北韓已正式刪除與「統一」相關的憲法條文，等同不再將南韓視為同一民族，而是另一個獨立國家。 示意圖／ingimage

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日分享北韓修憲議題，指出北韓已正式刪除與「統一」相關的憲法條文，等同不再將南韓視為同一民族，而是另一個獨立國家。貼文指出，過去即使南北韓關係再差，雙方仍保有「終究會統一」的共識，但如今北韓直接將統一概念移除，也讓許多韓國人感到衝擊。

貼文分析，對北韓而言，這樣的轉變其實有利於政權穩定。當南韓不再被視為「同胞」，韓劇、韓星等韓國文化，就能被定義成「敵國思想滲透」，政府也更容易合理化對人民的管控。同時，如果南韓被定位成敵對國家，那麼飛彈試射、軍演甚至核武發展，也能被包裝成「保衛國家安全」。

文章也提到，金正恩此舉某種程度上反映出，北韓現階段比起追求朝鮮半島統一，更重視維持現有政權與體制。因為一旦南北韓真正統一，最有可能消失的，其實就是現今北韓的政治制度本身。因此，相較於統一，維持現狀反而更符合北韓政權利益。

貼文最後則感嘆，當一個民族長時間分裂、體制差異越來越大，「統一」也可能從原本的共同目標，逐漸變成難以實現的口號。北韓這次修憲，也讓外界重新思考，有些原本被認為只是暫時的分裂，經過數十年後，或許真的會慢慢變成無法回頭的現實。

根據韓聯社報導，北韓新版憲法除了刪除「祖國統一」等相關表述，也首次新增領土條款，明確界定與南韓、中國及俄羅斯接壤的國家領土範圍。外界普遍認為，這反映金正恩近年提出的「兩國論」路線，也象徵北韓正式將南韓視為另一個國家，而非等待統一的對象。

不過值得注意的是，北韓新版憲法雖刪除統一相關內容，卻沒有明文將南韓定義為「敵對國」，過去一些充滿敵意的描述也被移除。首爾大學教授李貞澈分析，北韓此次修憲除了強化國家定位，也試圖塑造較接近「正常國家」的形象，未來甚至可能成為南北韓和平共處的制度性基礎之一。

北韓 南韓 統一

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