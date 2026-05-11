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瑞典抗議歐盟電費提案 暫停丹麥電纜建設與芬蘭計畫

中央社／ 記者巫祈麟赫爾辛基11日專電

瑞典歐盟針對跨國輸電所衍生的巨額電費盈餘分配權，陷入僵持局面。瑞典能源部長布許（Ebba Busch）近日宣布，將暫停通往丹麥的新輸電纜建設案，並重新評估兩項與芬蘭相關的電纜計畫。

根據布許的要求，國家電網公司停止「孔蒂－斯坎電纜線」（Konti-Skan Connect）的建設工程。據瑞典公共廣播（SVT）報導，布許表示：「歐盟不應竊取瑞典人的電費」，並說歐盟的相關提案對瑞典而言極其不公，「無法接受」。她說：「我們將暫停工程，直到歐盟聽見我們的聲音。」

布許同步啟動重新評估兩條與芬蘭相關的電纜計畫，一條是連接北瑞典與北芬蘭、容量約1000百萬瓦的「極光二號線」（Aurora Line 2）；另一條是容量800百萬瓦、原本預計2038年完工的海底電纜「芬諾－斯坎三號線」（Fenno-Skan 3）。

芬蘭環境部長穆塔拉（Sari Multala）在接受芬蘭財經媒體「商業日報」（Kauppalehti）訪問指出，歐盟的提案有失公允，她說，芬蘭原則上不支持將這筆收益用於與芬蘭無直接關聯的電網項目，歐盟的提案仍有多處需要釐清，需要進一步討論。

「孔蒂－斯坎電纜線」 原計畫連接瑞典哥德堡（Gothenburg）與丹麥日德蘭半島北部，取代分別於1965年及1988年啟用的同名1和2號電纜，輸電容量將從現行715百萬瓦提升至1000百萬瓦。

對丹麥而言，這條電纜是替換老化基礎設施的關鍵，兩條舊電纜屆齡在即，若新纜工程延宕，將難以補足供電缺口。

相關爭議核心是電費收益的控制權。電力從低電價地區輸往高電價地區時，因傳輸容量有限而衍生的價差收入，便是所謂電費收益。瑞典有核能、水力與風力，長期是北歐的電力淨出口國，每次輸電給鄰國，瑞典電網公司便收取一筆電費收益。目前這筆存量高達約850億瑞典克朗（約新台幣2474億元），未來十年預估再增1300億瑞典克朗。

歐盟的「電網套件」（Grids Package）原提案要求各成員國將25%的電費收益撥給歐盟，用於擴建跨國輸電網絡，讓再生能源更順暢地在歐洲境內流通。

今年3月，歐盟同意瑞典無需與其他成員國分享這筆收入。然而後續談判再起爭議。據瑞典通訊社（TT），歐盟不同意瑞典將電費收益用於擴建電力生產，只允許用於電網建設。

布許批評，歐盟的思路「只是治標」。她指出，歐洲真正的問題是缺乏穩定的基載電力，而非輸電容量不足，用瑞典人的錢去蓋更多輸電線，只會讓瑞典電力持續外流、本國電費持續上漲。去年11月啟用連結芬蘭至瑞典北部的「極光一線」（Aurora Line 1），北瑞典電費隨即因電力外輸而上漲，引發國內強烈民怨。

歐盟 丹麥 瑞典

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